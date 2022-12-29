【是日通勝】

農曆十二月初七

壬寅年 壬子月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：作灶、修廚、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、24、37、38

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象必須留意其人品。

金牛座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

雙子座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

巨蟹座：各方面運勢都很好，學懂感恩，心情更佳。

獅子座：心浮氣躁無助解決問題，凡事向好的方面想。

處女座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天秤座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

天蠍座：愛情運上升，單身者有望迎來一段美好緣分。

人馬座：久坐無益，抽時間做點運動，有利身心健康。

山羊座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

水瓶座：運勢平穩，身心狀態不錯，但要注意保暖。

雙魚座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 人緣差

鼠：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

牛：身心疲累易有意外，不宜去人多的地方。

虎：情緒不穩，易意氣用事，人際關係受損。

兔：講多錯多！宜少說多做，以免自討苦吃。

龍：受家事困擾，心情欠佳，工作受拖累。

蛇：桃花旺，抽空約會另一半，感情可升溫。

馬：事業運平平，保持耐性，有力化危為機。

羊：別待薄自己，好好玩一天，體驗家庭樂。

猴：話頭醒尾，為別人分憂，可提升人緣運。

雞：享天時地利人和，愛情和事業都很順利。

狗：是日沖煞，人緣欠佳，做事不要太計較。

豬：珍惜眼前人，不安分守己，將來會後悔。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

脾氣暴躁的面相特徵

每個人都有脾氣，適當地發脾氣有利紓緩情緒，但如果一個人的脾氣太大，就會做出不理智的事。對於女性來說，遇到脾氣暴躁的男人，後果是不堪設想的，以下教大家如何巧用面相學避開脾氣暴躁的男人。

1.眉毛濃密，眼角外突

眉毛過於濃厚的男人通常脾氣暴躁，容易意氣用事，而眼角外突代表性格過於暴躁，若兩個特徵都有的話則代表此類男人手段狠毒，一旦觸碰到他們的底線，就會用武力解決問題。

2.眉毛倒着長

據古書《麻衣神相》記載，眉毛倒着生的人脾氣暴躁，常常不按常理出牌。有此類特徵的男人通常性格剛烈，一旦與人發生爭執，不容易控制脾氣，經常以拳待人。即使對方沒有惹他，只要稍看對方不順就會無緣無故動手。

3.眼中有紅脈

眼睛的白眼球部分出現紅脈，可以理解為肝火旺盛，這類人的脾氣暴躁，因為是內臟直接影響到情志而導致的。此特徵多出現在暴力者雙眼裏，較易判斷。

4.四白眼

上下眼瞼和瞳孔之間露出白眼，稱為「四白眼」。根據面相學，通常四白眼不是一種好的面相，擁有此特徵的人，性格險惡，個性好強，待人處事方面比較極端，非友即敵，特別難相處。