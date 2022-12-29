曾在美國學聲樂　許允真@LE SSERAFIM晒唱功驚艷觀眾

日本女團HKT48出身的宮脇咲良領軍的韓國女團LE SSERAFIM，今年5月正式出道，最近她們在《SBS歌謠大戰》中演出，成員許允真以聲樂唱腔大騷唱功，驚艷全場觀眾。

現年21歲的她在韓國出生，8個月後便移民到美國紐約，10歲時因為朋友而認識美國唱作天后Taylor Swift，之後開始對音樂產生興趣，嘗試作曲和填詞，曾多次參加選拔賽，高中1年級時開始學聲樂，當時她更參加當地舉行的大賽，角逐最佳女主角的獎項，雖然最後未能獲獎，但她被認定是校中最優秀的聲樂歌手，影音網站上有不少當時她的演出片段，唱功獲得不少網民的讚賞。

她於2018年回韓參加選秀節目《Produce 48》，在第11集以第26名被淘汰，她原定在Pledis事務所出道，其後她轉到HYBE事務所旗下的Source Music事務所，卻在定期評核試中出局，未能出道，她便打算回美國準備升大學，之後更考上工商管理系，但Source Music卻突然聯繫她，邀請她回韓，最後成為LE SSERAFIM的一員出道，而她除了唱得之外，亦憑甜美樣子、白滑長腿和鬼妹仔性格吸納大批粉絲。