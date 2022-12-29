東方日報C1：范冰冰陳欣茵慘變苦主　措施突變遊日亂陣腳

日本突然實施入境新措施，限制內地、香港及澳門航班只能在4個機場升降，引發一連串問題，不少身在當地或即將出發去日本的旅客都手足無措。據知分別去當地旅行及公幹的周星馳和范冰冰都是苦主，由於現時回程機票供應極度緊張，他們隨時滯留當地；身在北海道的陳欣茵，歸期恐怕亦有所延誤。

等足3年，終於等到日本放寬與疫情相關的旅行限制措施，重新接受自由行旅客入境，周星馳與大家同步向日本展開「報復式」旅遊。其實他向來是日本迷，早年受訪時曾透露經常遊日：「只要有時間就嚟玩，過嚟滑雪同食拉麵、魚生、烤肉、懷石料理、涮涮鍋等，啲食物好味，睇漫畫都好開心。」而早在平安夜，他就分享身穿全副滑雪裝備，身在大雪紛飛的雪地上施展「輕功雪上飄」的短片，更風騷留言：「大家估吓我會咩花式？估中有獎！」觀其身處的滑雪場背景，估計是位於距長野市約45公里的志賀高原，是日本最大和最高的滑雪勝地。

此趟旅程本來對周星馳而言絕對很美滿，惟日本政府考慮到新冠疫情可能有回升的趨勢，前日突發性宣布由本月30日起，限制內地、香港、澳門的航班只能使用東京成田、羽田、關西及名古屋中部4個機場升降，北海道及沖繩等地受限，估計大批遊日旅客都受到影響，除了要改行程外，還要面臨航班及機票供應緊張的難題，相信周星馳或多或少都會受到影響，隨時要在當地滯留！不過志賀高原的度假村由18個滑雪區及90至100條滑雪道組成，即使他要留在該處，相信亦不愁玩到悶。

至於攻日的內地女星范冰冰或同樣受影響，她本月18日在東京出席鐘錶發布會，公餘時四出吃喝玩樂，不時被粉絲野生捕獲，被爆歎牛肉火鍋，更有男粉絲有幸埋身合照。由於她完成東京的工作後有可能轉往日本其他地區繼續玩樂，故回程恐怕亦添變數。

陳琪獲航空公司回水

而藝人胡諾言一家更是愁爆，他們原定下月18至26日赴北海道滑雪度歲，並已預定9日行程的來回機票及租車、住宿等事宜，惟現時陣腳大亂！其太太陳琪一度未能聯絡到航空公司，擔心數萬元的機票、旅費及住宿費等化為烏有，她在網上旅遊平台向各方求助，與各方「苦主」連夜商討應變策略，前晚她受訪時表示：「想同小朋友去滑雪，連教練都Book咗，因為好多雪山酒店係冇退款服務，都唔知點算好，依家手機、電腦不離身，長期上網睇吓有咩新消息。如果去唔到，小朋友梗係失望啦，惟有搵其他方法，等小朋友可以過個開心新年。」昨日她再交代新進展，表示已收到航空公司的退款，會重新計劃行程及目的地。

此外，無綫藝人陳欣茵亦身在北海道，她在網上透露原定明年1月2日返港，惟現時不清楚航班狀況，急急在社交網發文求助，不少網民都熱心留言提供應變方案，當中有人提議她在當地多玩數天，不過她明言趕着回港工作。

戴祖儀繼續暢遊東京 郭偉亮非走不可

日本宣布新的入境措施後，令不少旅客方寸大亂，不過身在日本的戴祖儀心情未受影響，並在社交網分享了不少吃喝玩樂的照片，見她又睇夜景又歎魚生壽司、蟹棒，玩得不亦樂乎。她昨日受訪表示因身在東京，相信新措施對她影響不大：「應該冇問題，我會留多幾日先走。」

至於郭偉亮及太太葉佩雯上月底才從日本返港，但已計劃再出發去北海道滑雪，如今日本採取新的入境措施，他們表示計劃不受影響，葉佩雯說：「聽到新政策有少少不知所措，但會嘗試轉機去北海道，搭多程機，唔會改變計劃。有朋友佢哋有小朋友就可能影響大啲，始終帶住小朋友轉機麻煩啲。」郭偉亮直言由1998年開始，每年都例必去日本滑雪：「真係去咗好多年，直至2020年，因為疫情先冇得去，依家開番我一定會去，冇嘢會阻到我要滑雪嘅心，好期待！」

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