「綠」「續」生活，你做到未？

【特約報道】綠色生活已經成為社會上的關注點及新主流，無論在生活及工作上都有不同的綠色元素包圍我們，以下的綠色生活大家是否已曾親身體驗?

製作實用環保藝術品

藝術品用途很多時以觀賞為主，一旦結合環保元素，以回收物升級製作不同的藝術品，即時變得實用兼有意義。例如使用由回收玻璃樽再造而成的玻璃砂製作擺設、杯墊、鎖匙扣、燈座等。

辦公室建立「有賞」回收

大家的工作及上班地點相信是停留最多最長的地方之一，而且大部分的辦公室已經設有回收桶，但欠缺誘因下使用率可能未如理想。現時有很多公司都會配合不同的活動建立獎勵計劃吸引員工回收，例如使用「愛回收」流動應用程式鼓勵回收，員工每次進行玻璃樽及膠樽回收即可獲取5個 iDollar，用作換領程式內提供的獎賞及優惠。

工作上的綠色培訓

要培養一個持續的綠色習慣必需要提升大家對環保的意識及認同，讓大家了解保護環境的重要性。現時很多企業，特別是追求「企業社會責任」的公司，都會提供「綠色培訓」予員工，透過培訓日、講座或參觀本地回收設施增加員工的環保意識，建立綠色生活的價值觀。

查詢：愛回收 (3705 9315 / irecycle@baguio.com.hk)