腰痛見脊醫　發現患骨癌

早前，英國菲臘親王的友人出版新書，指英女王死因與骨癌有關，有傳就是多發性骨髓瘤。這種惡性腫瘤會出現在有骨髓的多個不同地方，因而被稱為多發性，雖然多見於老人家身上，但中年人亦有機會患上。曾經接獲一名健身教練求助，他向脊醫表示腰痛，但經檢查發現痛楚源於此骨癌。

這位女健身教練過往崇尚自然，對食藥及X光等醫學方法反感，十年前因肋骨和腰骨位置不舒服，經朋友介紹下去看推油師傅，她覺得自己是運動過度，拉傷身體所以有痛，希望推油師傅可以幫助紓緩。過程中，女師傅從後熊抱將她大力扭動，當晚的確是舒服了一些，可是數天後，她感到兩邊肋骨痛楚多劇，並且出現腳麻痹，麻痹是由腰開始到臀部，再延伸至小腿及腳趾公。

回到健身中心，她發覺腳愈來愈無力，提不起腳尖，走在地氈上，有時會撠一撠跌倒。她上網看過脊醫的治療手法並非使用藥物，而又自以為只是坐骨神經問題，於是決定求助脊骨神經科。初步檢查，她有腰椎間盤突出的症狀，但是奇怪地肋骨也有痛，她更說已痛了一段時間，夜晚睡覺時特別痛。

脊醫作為一線醫護人員，診斷出她腰痛成因，與身體健康系統問題有關，建議要照X光並由胸椎有痛的地方，一直照到去腰椎位置。本來反對照X光的她，經脊醫詳細解釋後終願意接受安排。從X光發現多處肋骨有骨折，以及盆骨位置有幾處呈圓形淺色，顯示骨質密度少了，估計是腫瘤，為了確定狀況，再說服她照磁力共振，並解釋不存在輻射風險。

磁力共振報告顯示身體多處出現腫瘤，於是她拿着報告找腫瘤科醫生，得知患上多發性骨髓瘤，並評估只有半年壽命，寫了轉介信去看公立醫生。其時她不抱任何希望，幸好當年瑪麗醫院剛有一種應對的新藥，安排了她去試此藥。經過一系列治療，她慢慢康復，更可繼續健身教練的工作。

當年醫院證明她可以復工時，她也寫了一封感謝便條，表示醒覺病向淺中醫，又指自己對求助脊醫本來半信半疑，現已明白脊骨神經科醫生是有診斷能力，慶幸接受建議去照X光及磁力共振，及早找出痛症原因，否則已經沒命。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家