馮允謙3月開首個紅館騷：冇防疫限制仲大壓力

歌手馮允謙（Jay）晚上（28日）於尖沙咀為新碟《LOVE & LOST》舉行發布會，吸引大批歌迷到場，Jay全家上下包括父母、哥哥及弟弟等亦專程回港到場支持，Jay除獻唱多首新碟歌曲外，更興奮向大家宣布將於明年3月舉行首個個人紅館騷，他向現場粉絲說：「3月紅館見！記住唔好飛呀！我會嬲㗎！」

Jay受訪時對終於能夢想成真表示十分感恩：「等咗11年，我覺得每個歌手都想喺紅館開騷，其實入呢間公司之前我只係諗仲有冇機會出碟？紅館完全唔係一個目標添。」他表示自加入新公司後，在大家互相信任下新歌成績理想，紅館夢便再次浮現腦中，笑言當公司表示為他計劃開紅館騷時，自己亦感到驚訝：「冇諗過咁快，今年7月先九展開騷，好多謝公司幫我安排，佢哋話開紅館，我梗係『𦧲飯應』啦！」他坦言現時防疫措施已不再限制入座率下，自己對門票銷情也有一定壓力：「自己做好本分唱好啲歌，努力勤力畀大家一個Good Show！（叫咗屋企人到時捧場？）佢哋講明到時會飛返嚟，不過哥哥就話佢公司到時可能要佢去紐約公幹喎，我就講笑話『好吖，你唔嚟我哋冇得做兄弟啦』，上次我細佬喺我開騷時去咗旅行，今次已經叫佢唔好，唔係又冇得做兄弟。（咪冇晒兄弟？）唔緊要我仲有爹哋媽咪。（女友一定返嚟啦？）佢話會，聽住先啦，哈哈！」他笑言現時已沒有入境防疫限制，大家已沒有藉口不來捧場。

Jay表示現正與公司商討演唱會內容細節，務求為歌迷帶來驚喜，問到是否除衫騷肌？他笑言大家入場應該是想聽他唱歌：「考慮下先，啲人未必想睇我除衫嘅，哈哈，都諗緊會跳舞，不過我最着重係現場嘅聲同畫面。」問到對新碟銷量信心？他直言未有去想，因不是他控制範圍，最重要做好自己表現。