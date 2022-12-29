彭家麗珍惜現有一切　視結婚為終生宏願

歌手彭家麗（Angela）早在1987年參加歌唱比賽而入行，直至1989年推出首張的個人唱片，並先後推出《風鈴》、《是不是這樣的夜晚…你才會這樣想起我》等經典歌曲，惜獎項統統落空；直至她與蘇永康合唱《從不喜歡孤單一個》後，才感受獲獎滋味，但她卻選擇在此時退出樂壇轉教唱歌，甚至轉做地產文員。

對於彭家麗來說，歌曲《從不喜歡孤單一個》無疑是個轉捩點，因為這首歌，她曾與無數的人合唱過，當中最經典莫過於2013年在籌款活動上與朱主席的合唱；之不過她始終最愛與老朋友蘇永康合唱這首歌，而在樂壇芸芸新人當中，她表示最欣賞MC張天賦的唱腔，盼將來能合作。

在2004年時，彭家麗深夜時被人從後扑頭搶劫致頭骨破裂險死，事後亦留下不少後遺症，但這件事卻令她學懂愛惜自己，同時珍惜身邊人。事隔3年，彭家麗舉行個人演唱會，期間有打太鼓環節，當時仍有後遺症在身的她，難免會有出錯，之不過，她並沒有因此而怪責自己，反而從中學識欣賞自己，讓她更珍惜現有的一切。

自小立志做賢妻良母的彭家麗，曾有一次穿上白紗的機會，在籌備婚禮期間，她竟毅然放棄並表示：「悔婚一詞好似好大罪名！當時有此決定最主要原因是兩地文化不同，雙方家人得知後都覺得十分可惜，所以當時兩人都只是說將婚禮延後。」彭家麗還坦言自己的擇偶條件不高。至於對將來的期望，也笑話想擁有自己的家庭，結婚是她一生最大的宏願。