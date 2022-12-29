富個性佳釀　品味新展現

在佳節和朋友小酌一番，有助氣氛升溫、增進感情和食物的味道，臨近新年，有烈酒品牌聯同名人聯乘推出新系列，更和美味的賀年食品打造新禮盒，亦有舉行期間限定的Pop Up和展覽，作為假日好去處也很不錯。

感官藝術之旅

酒迷每次到外地，總會花時間參觀酒莊。The Macallan由現時至2023年1月29日在西九舉行The Macallan Experience展覽，當中有一系列藝術展覽，如參觀者行入結合藝術和科技的Arts Pavilion空間，會感受到優美的麥田和流水，以及一望無際的橡木樹林。來到Mobius Tree區域會看到釀酒廠全景，至於上層展覽空間，就放置品牌多年來的M Collection系列、Fine & Rare Collection 系列等，壓軸的當然是全新推出The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica，這款新酒以埃塞俄比亞Arabica咖啡豆作靈感，富提拉米蘇、Cappuccino、薑餅和提子乾等看氣，入口有Espresso、黑朱古力、黑莓、香草和巴西堅果等味道，最後以濃郁烘焙咖啡餘韻作結。另外還有新出的The Macallan Horizon威士忌和短片等展出，為參觀者帶來各式體驗。

人氣韓星加持

韓流持續火紅，經他們的加持的商品，幾乎都大賣。芝華士和韓國歌手LISA合作推出限量版的Chivas 18，瓶身以藍色和亮粉色點綴，並有LISA的簽名，最特別是瓶身的18克拉鍍金徽標吊飾，是可以拆卸下來讓粉絲留念，禮盒外層則加注了和標誌性星形徽設計。由現時至2023年1月2日，品牌於尖沙咀開設期間限定店，首1000位顧客在網上註冊後，可免費換取迷你酒瓶。客人選購新酒後，可獲得玻璃杯和LISA明信片（先到先得，送完即止）。同時間，酒吧Moonkok特別為LISA設計一款Pink Spice雞尾酒，酒內加入茶、柑橘和香料，芳香優雅。另一款Flex your night加入花生醬和紅棗配威士忌，有趣又獨特。

酒瓶變畫布

美酒和藝術息息相關，軒尼詩和藝術家嚴培明合作，以荷里活黃金時代作靈感，選用干邑的琥珀色、橙色、赤褐色和酒紅色作為主調，繪畫一幅以兔子和十二生肖歡樂奔向地平線的畫作，象徵包容、希望、團結一致和多元化。今年的V.S.O.P及 X.O農曆新年限量版亦會選用這幅藝術作品的元素設計，讓酒瓶變成畫布，帶有喜慶和濃濃的藝術氣息。

威士忌配年糕

過年前後不停吃年糕，有人會配茶，配威士忌又如何？中環高級中菜館國金軒在今個新春，除推出全新口味金箔山楂柑桔糕和5道菜國金豐盛年菜福籃外賣，還推出限量雙喜迎春威士忌賀年禮盒。盒內帕爾馬金腿蘿蔔糕和沖繩黑糖椰汁年糕，還有1瓶Johnnie Walk的Blue Label威士忌，用來配鹹甜年糕，別具滋味。