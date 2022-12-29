林志穎4.6億新台幣豪宅曝光　法拉利擺廳濕濕碎

台灣「不老男神」林志穎於今年7月發生恐怖車禍，先後進行兩次手術及於深切治療部住足10日，死過翻生嘅佢早前就同太太陳若儀分別晒出三個仔一齊布置聖誕樹嘅相，仲意外令佢間4.6億元新台幣（約1.16億元港幣）嘅頂級豪宅曝光！於台北市中山區嘅「國美大真」，當時獲林志穎以2.3億新台幣（約6,300萬港元）買入頂層一個單位，再於2016年以2.29億新台幣（約6,280萬港元）買入隔壁另一個單位，目前大廈整層頂樓都屬林志穎所擁有。

即使過去佢嗻內地真人騷《婆婆和媽媽》中曾公開過豪宅，室內有大量高科技智能家具，客廳中央更有大大架紅色F1法拉利賽車，客廳另一邊就有多個電競設備，大梳化及大電視固然唔少得，另外仲有投影機、廁所鏡內嵌電視、兩個電競螢幕等。

老婆陳若儀今年亦曾大玩Room tour，介紹主人房6星級King Size大床、床尾放4人座位梳化及一個巨大衣櫃，比六星級酒店配備更多，裝潢簡約又不失氣派。陳若儀又講過自己最愛真絲床單，但因林志穎容易過敏，所以寢具亦加強抗塵蟎，另外又有溫濕度計、熱敷墊、投影時鐘、溫度等，裝修加配備加加埋埋都好襟計！