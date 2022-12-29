靈敢侶情：Your faith, your fate！

有能力的人，會比沒有能力者堅強。因為，他會從獲得能力的經歷中開闊眼界，所以不容易被打倒。

我慶幸自己有開闊眼界的機會。15歲出來打工，才剛上班，老闆便要我抹天花。仰頭看着3米高的天花，傻傻笨笨地不知如何是好，後來被教訓「怎麼不用梯？」抹完，洗碗去，放心了，碗我可洗過不少，結果又被老闆罵︰「嘥水！邊有人好似你咁長開水喉？知道經營餐廳有幾貴嗎？」在他身上，我學到怎樣省成本地維持食店衞生和食物質素。

後來，轉戰屋邨快餐店，凌晨上貨、搬貨、按日期排好貨倉，然後洗切檸檬、準備飲品。午飯時間，出店面當收銀，晚上則要打掃。別人說老闆把我當廉價勞工地使喚，我反而很開心他容許我一天工作16小時。在這裏，我學到怎樣運作一家餐廳，原來有這麼多看不到的細節。

18歲開始，轉打寫字樓工，做過律師樓、報館、IT、貿易行，一直抱着「不怕加班，有事就做，沒事就找事做」的態度。接近30歲時，見互聯網盛行，自學寫網頁、用軟件做圖，然後開始以Freelance形式接卡片設計和寫網站工作。從不同行業的客人身上，我學到怎樣由無到有地建立一盤生意、怎樣宣傳商品、和不同的營商方法。

如海綿到處吸水十多年之後，我覺得是時候重返校園，便進了大學修讀社會科學，從心理學學到人怎樣思考、人在職場上追求甚麼；從社會學了解到群體怎樣運作、傳統和創新對社會帶來的貢獻和衝擊。

2009年畢業的一天，我站在大學門前仰頭看，就如我15歲第一天上班看着餐廳的天花一樣，但當刻的心境變了，再沒有「不知如何是好」的不安，我很清楚自己想要甚麼、想做甚麼：我要當作家，我要把多年來學到的都整合起來，闖一番事業，為香港做點事。

雄心壯志，才又想起……「欵？我唔識寫嘢，又唔識煮嘢，而且好肥（那時186磅），個樣亦好醜好幼稚……」突然想起〝Your face, your fate〞，心裏一沉，但出力去學去捱這麼多年，我的眼界已經闊了，「有能力的人，會比沒有能力者堅強」，自學已難不倒我，堅持已經變成本能，Your faith才是Your fate！就這樣，我獨力撐到今天，擁有自己的煮食節目，寫下印着自己的名字的著作，開了屬於自己的教室，從一個肯捱肯學的胖女，蛻變成你們認識的周靈山。

還有兩天便2023，是時候將過去的經歷整合，重新出發。如果你有鬥志，但有想不通的地方，歡迎來找我，我必定會盡我所能去鼓勵你，記住：Your faith, your fate！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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