【營事檔案】煎牛扒伴蘑菇白汁　節日低脂菜

平常煎牛扒的時侯，都會配上不同的配菜及醬汁，令煎牛扒變得更多樣化，例如烤大蒜、薯條、薯蓉、椰菜仔、露筍等，再配上黑椒汁、白汁、燒汁等不同的醬汁。今次選用了最受歡迎又低脂的西冷牛扒作主菜，配上大人小朋友都十分喜愛的蘑菇白汁，是一道十分適合在家中慶祝時準備的菜式。

牛肉 補鐵恩物

鐵質有助製造血紅素，對於女性尤其重要，有助改善手腳冰冷、貧血、畏寒等情況。其他鐵質豐富的食物例如牛肉、豬肉、蛋黃、深綠色蔬菜等所製造的血紅素，則負責將氧氣從肺部輸送到身體不同部位。長期缺乏鐵質的話，有機會出現疲倦、頭暈、臉色蒼白等情況，甚至導致缺鐵性貧血。

蘑菇 血管清道夫

蘑菇等菇菌類是低卡、高纖維的蔬菜，而在蔬菜當中，蘑菇的蛋白質含量比一般蔬菜為高，每100克菇菌類所含的蛋白質大約是一般菜葉蔬菜的兩至三倍。除此之外，蘑菇含豐富水溶性膳食纖維，可增加飽肚感，有助預防便秘、維持心血管健康及保持血管暢通。惟有痛風、低血壓以及腸胃較差人士，應盡量少吃菇類，以免不適。

【煎牛扒伴蘑菇白汁】

材料：

西冷牛扒 1件

蘑菇 80克

醃料：

鹽 1/4茶匙

黑椒碎 1/4茶匙

調味料：

鹽 半茶匙

黑椒碎 少許

蒜蓉 2茶匙

雞湯 1/4杯

麵粉 1茶匙

做法：

1.蘑菇切片備用。

2.牛扒抹乾血水，加入醃料醃10分鐘。

3.燒熱鑊加1茶匙油，將牛扒每邊煎2分鐘盛起備用。

4.鑊中加入蒜蓉及蘑菇炒勻。

5.加入麵粉炒勻後加雞湯、鹽及黑椒碎煮至稠身。

6.伴在牛扒旁，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。