陳奕迅回想21歲開騷勁嬲　揚言要「肉體愛撫」

陳奕迅（Eason）昨晚（28日）舉行第15場《Fear and Dreams》演唱會，不少藝人名人前來觀賞，包括鄧麗欣、丁子高、何超蓮、何超雲、蘇志威、楊彤＠石山街等，何超蓮男友竇驍未有出現。昨晚Eason再次應觀眾熱烈要求，唱了一小段即興版《浮誇》，他笑說：「邊好聽呀呢首？我介紹新歌你聽啦！有冇聽《人啊人》，深入探討人啊！《浮誇》老歌嚟㗎嘞！我第一隻入新藝寶，05年6月7號出碟，我記得晒我出碟日期，係咪好變態？哈哈哈！」

經不起樂迷熱情而獻唱《浮誇》的Eason，因唱時觀眾太入神，又要拍照及拍片，未來得及給反應時，Eason笑說：「你睇你哋，冇乜反應。」之後觀眾即再次報以熱烈歡呼聲，Eason續說：「其實我唔係好需要反應，太多年，試過未唱就好有反應，又試過唱完冇反應。我人生第一個騷，係香港會議展覽中心，當年連自己歌都未有，上台係唱我偶像張學友嘅《望月》。一路唱，一路唱，台下啲人一路係到十五二十....因為係人地春茗。我依家仲記得，唱完之後，我返後台，好嬲，發誓以後要好聽到佢哋個膀胱爆都唔去廁所！留喺到聽我唱！好嬲，當年21歲！好有動力，過咗幾年，人大咗，人哋尿急到塊臉變紫色都唔畀佢去咩？勸都勸佢去啦。但係後生應該咁，Keep住啦！其實我都好後生，48歲仲係好細個，我係一個BB仔黎㗎。」

完騷時跟舞蹈員向觀眾鞠躬的Eason說：「好多謝大家，依家最慘係咩？係當大家咁熱情時，我冇得攬冇得錫，希望係2023年補番畀大家，喺街到、餐廳到、車到，見到就攬下，我哋好需要肉體上愛撫。多謝大家！」接連送出多個飛吻。