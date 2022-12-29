重量Cup M奶　史上最強！

為咗取悅一班貪新鮮又奄尖嘅日本AV迷，各大片廠都好積極咁發掘優質新人，但講到好波，相信冇邊幾個女優有本錢同今期「世界Cup」主角一爭長短，佢就係被稱為「SOD史上最強神乳」嘅戀渕桃菜！

身材標青

日本有咁多AV廠，邊一間有最多巨乳女優？相信唔少AV迷都會諗起S1，事關呢間大廠旗下有3大J奶女優，包括汐世、安齋拉拉同鷲尾芽衣，加埋有奧田咲、UNPAI、夢乃愛華等H奶女優助陣，可謂陣容鼎盛！至於其他片廠都不時有驚喜畀到大家，特別係SOD，頻頻推出大波新人同S1鬥過，擁有一對40吋豪乳嘅戀渕桃菜，就係佢哋省招牌之作。事實上，呢位23歲嘅重量Cup女優，身材得天獨厚，個樣又生得順眼，所以一出道就獲得「SOD史上最強神乳」呢個稱號！

拍片尋開心

戀渕桃菜係SOD嘅專屬女優，據講讀書成績相當好，下海前曾成功投考做公務員，負責稅務部門，可謂大有前途，點解會走嚟拍AV？原來為咗3個字，就係「尋開心」！桃菜話自己對性愛充滿渴求，平時都有自娛習慣，最鍾意用震棒玩具，後來識咗一個好男人，對方令佢感受到強烈嘅床上快感，甚至爆發潮吹，於是對性愛嘅需求更為強烈！睇番阿妹拍AV時嘅表現，真係高潮迭起，一來對手嘅床技高超，二來佢話畀咁多人望住自己曳曳，心情會更加興奮喎！睇嚟佢確實好適合做呢份工！