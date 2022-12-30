【是日通勝】

農曆十二月初八

壬寅年 壬子月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、捕捉、置業

忌：出行、理髮、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、24、35、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：迎來幸運一天，要懂得感恩，謹記知足常樂。

金牛座：處事宜抱平常心，驚驚青青會令你舉步維艱。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功的。

巨蟹座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能夠平息。

獅子座：保持樂觀，多點笑容，爭取好姻緣要靠自己。

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：財運差，做事不可大意，以免招致金錢損失

天蠍座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

人馬座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功的希望。

山羊座：理財要審慎，貪圖蠅頭小利有機會得不償失。

水瓶座：運勢一般，生活平淡，穿橙色衫對你有好處。

雙魚座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）豬 脾氣差

鼠：長命工夫長命做，別因忙碌而忽略休息。

牛：偏財旺，不乏賺外快機會，好好把握。

虎：身邊小人多，易招惹是非，需謹言慎行。

兔：心情煩躁，易胡思亂想，宜向友人求助。

龍：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

蛇：自信心強，面對各種問題都能果斷處理。

馬：生活多變數，抗壓力下跌，出錯機會大。

羊：身心疲憊，幸好人緣運不錯，易獲支援。

猴：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

雞：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

狗：異性緣不錯，單身者易遇到不錯的對象。

豬：是日沖煞，諸事不順，脾氣易變得暴躁。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

華山陳摶老祖論宋朝國運（中）

上回提到西北方有人傷害宋之文明，而大有收穫。（應該是指宋遼澶淵之盟，而非北宋西夏之戰）。陳摶老祖答趙匡胤的卦象，只有問答的文字記載，沒有史實，當有史實印證之時，他們已在天國了。

趙匡胤再問：「後復若有？」陳摶回：「後百九歲，南方有妖氣入中國，用之，天下自此多事矣。」趙匡胤問：「宋之子孫？」陳摶回：「甲午之歲有金字者出，己酉金為妻財，子孫生之，其禍滋甚。」筆者按：這段問答，卦象的四爻妻財己酉變子孫丑土生，由這個訊息得知，金國對宋朝之禍。由於庚申年卜卦，一甲子60年，49年後正是己酉年。

陳摶再回：「又六年，通於中國，又六年，丙午騰蛇，宋其危乎，有二君者，實受其禍。」筆者按：為何六年又六年這樣鮮卦呢？因為甲子日卜卦，卜卦日是六爻之主宰。卜得離卦，地支午年配，所以子午年論斷。騰蛇屬土，艮卦兩卦屬土，艮為陽卦，配天干丙，所以丙午為應期。靖康之難。

由於有玄學答問，而且有歷史的印證。筆者喜歡研究六爻卦，在此分享給大家，篇幅有限，下期再續。