江美儀交足101分　「角色獎」志在必得

江美儀加盟無綫12年，早前於話題作《下流上車族》與林敏驄合演夫妻，劇集故事貼地，深得觀眾喜愛，收視亦高企，故她能殺入競逐下月初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」絕對意料之內，同時她亦有份角逐「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視拍檔」。

今次演女一，江美儀瞓身博到盡，除了重現「黑絲」經典，還豁出去演繹穿胸圍戲份，當時觀眾讚年過50的她身形弗爆，她表示：「編劇話好掛住對黑絲，自己Keep到咪去做囉！（淨係着Bra？）都係劇情需要！」她表示今次是第3次角逐視后，問到可有信心？她說：「可能『角色』比較有機會，因為觀眾真係鍾意，個收視已經話咗畀你哋知。（拉票？）好多謝身邊朋友，個個截晒圖畀我睇。」

講到視后，美儀認為同劇的鮑起靜才是頂頭大熱：「鮑姐係影后，能夠同影后相提並論，對我嚟講已經係榮幸、贏咗！」她指觀賞對方於該劇的多層次演出，絕對是一流的教材，並說：「我哋係亞視之友，97年已經識，佢真係睇住我大，劇入面同佢演嘅感情戲係真嘅。（你哋係對手？）我哋係聯盟。（雙視后？）咁又囂咗啲，最受歡迎角色都好呀，當然兩個一齊攞咩都好。」談到被公認為實力派，她即笑說：「我成日同阿驄講唔公平，佢係咁易滴一滴眼淚就鋪天蓋地讚佢好戲，但係我滴眼淚就係應該嘅，即係觀眾對你有一定嘅要求，所以每次拍戲我就想升level，每套劇都係盡我最大嘅努力，畀101分去做好嘅角色。」

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