東方日報C1：張敬軒膺年度歌手　隔空掃3獎大贏家

歌王張敬軒因「中招」隔離中，但依然強勢連奪三個獎成《勁爆》頒獎禮大贏家，人氣男團MIRROR人多勢眾，除了勇奪兩個團體獎，其中7子都各得一獎，合共有9個獎在手最巴閉！勁爆女歌手鄭欣宜與泳兒平分秋色，後起之秀炎明熹也成功突圍連奪兩獎，搶盡風頭。

本年度樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚假會展舉行，近百歌手盛裝出席，場面熱鬧。張敬軒因為確診未有現身，男團MIRROR出場時，現場報以歡呼聲，但隊中欠3子上陣，除了腳傷未愈的姜濤，Tiger和Alton同樣身體抱恙冇到。華納旗下歌手如MC張天賦、洪嘉豪、衛蘭、Dear Jane等全體缺席，擺明高姿態表示對賽果不滿。全晚共頒發63個獎項，到場歌手都「分」到獎，皆大歡喜。

軒仔雖然無法到場，但依然強勢獨攬「年度歌手」、「演繹大獎」和憑《賽勒斯的愛》得「播放指數歌曲」3個大獎，成為個人大贏家。MIRROR以大熱姿態奪得組合獎， 也憑團歌《Innerspace》奪得「我撐歌曲」獎，而姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Anson Kong、Edan和Jeremy都各自攞到一個獎，姜濤更是勁爆男歌手之一，成績最好，Anson Lo得「我撐歌手」，Jer、AK 和Edan齊奪「人氣偶像」， AK攞獎後感謝歌迷，他開心跟Jer同Edan一齊攞獎， 因為參加《造星》時他們三人一組，並說：「今年唔係一個容易嘅一年，希望下一年你哋會繼續信。」而Ian 如願得「唱作人」獎，Jeremy 則勇奪「我撐新人」殊榮。

炎明熹「突破」有獎勵

唱作歌王林家謙、許廷鏗、馮允謙、陳柏宇都各有兩獎，他們除了歌曲獎，林家謙跟馮允謙同奪勁爆男歌手，不過令人意外是林家謙翻唱《狂人日記》時走音，有網民猜測與現場音響差有關。陳柏宇得專輯獎，作為獨立歌手的許廷鏗獲頒獨立音樂人獎，被網友指是「豬肉獎」。女歌手方面鄭欣宜跟泳兒各奪兩獎，兩人聯同JW（ 王灝兒） 奪得「勁爆女歌手」， 而在內地熱爆的新世代歌手炎明熹（Gigi） 和曾比特（Mike）同奪十大歌曲獎，兼獲頒「突破歌手」獎。

整體賽果最令人詫異是「勁爆組合」，得主除了MIRROR，還有ERROR 和P1X3L，相反人氣高企的C AllStar冇獎拎，只得成員陳健安憑《創作者的派對》和《厭惡物圖鑑》奪得「音樂製作」。ONE PROMISE撼贏Dear Jane奪得「勁爆樂隊」，被指「不可思議」，難怪Dear Jane缺席。驚喜是女歌手葉巧琳和陳葦璇也在十大歌曲爭到一席位，而姚焯菲亦分得一個「新媒體歌曲」，黃妍也有獲「唱作人」安慰獎。

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