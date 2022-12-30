港鐵推出新春賞喜迎兔年

以傳統中文書法及現代插畫展現動如脫「兔」的「港鐵兔年賀年車票」套裝包括兩張車票、車票套及八個利是封，每套售價為港幣一百元，由二零二三年一月一日起公開發售，售完即止。乘客可於癸卯兔年大年初一，即二零二三年一月二十二日當天，使用賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程 3 、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。 車票使用後， 乘客可保留作紀念 。

【營業資訊】與乘客共迎新歲

癸卯兔年即將來臨，港鐵公司將推出一系列新年推廣，與乘客一起迎兔接福！除了推出深受市民歡迎的生肖車票外，公司並於下周二 二零二三年一月三日 起至一月底，透過 MTR Mobile 進行抽獎，送 出 三百八十八張全年車票。而二零二一年年中推出的 3.8%特別車費回贈優惠，則會延 長一個月 至 二零二三年 一月三十一日結束。

「新春賞全年免費搭」

MTR Mobile登記用戶可以在新一年參加抽獎，有機會贏取全年車票！由二零二三年一月三日起至三十一日，每日上午九時至下午六時，登入 MTR Mobile 參加「新春賞 全年免費搭」抽獎，並可即時獲知結果，每日有一次抽獎機會。活動共送出三百八十八張全年車票，詳情請瀏覽 MTR Mobile 及港鐵網站 (www.mtr.com. 。

「港鐵兔年賀年車票」套裝

「港鐵兔年賀年車票」套裝首次以標誌性的港鐵車站名中文書法字為主題，由退休港鐵建築師區傑棠先生創作，將會由二零二三年一月一日 1 起公開發售。區先生曾為多個港鐵車站名揮毫潑墨而廣為乘客熟悉，今次他同樣以雄渾帶勁的書法為賀年車票創作「兔」字。而套裝的另一張車票 則 由本地年青藝術家彭康兒小姐所設計，配合了 區先生所創作的 「兔」字書法而創作出福「兔」插畫，雙雙祝願乘客新一年好運歡笑齊來。

香港客運服務總監楊美珍女士表示：「區傑棠先生為港鐵車站月台所題的中文書法字已成為極具特色的車站藝術，深受廣大乘客歡迎。是次合作展示了中 國書法聯乘充滿動感的現代插畫，為賀年生肖車票系列注入新元素，推動傳統藝術普及。我們祝願乘客新年旅途輕鬆愉快，兔年富足安康！」

區先生表示：「港鐵多年來都有推出獨特精美的賀年生肖車票，我很高興能夠參與癸卯兔年的車票創作，紀念車票除了具備實用的乘車功能外，亦可作為藝術品收藏。」

「港鐵兔年賀年車票」售價為港幣一百元，包括兩張車票、一個精美票套及八個兔年利是封，由二零二三年一月一日至二十二日於各港鐵、輕鐵客務中心 2 非付費區 、金鐘站旅客服務、 MTR Mobile 及港鐵網上商店公開發售。顧客更可於港鐵網上商 店選購首次推出的 「兔年賀 年車票系列 NFT 」 購買詳情 將 會於港鐵 Web3 網站 https://web3.mtr.com.hk 及 Discord 公布 。

乘客可於癸卯兔年大年初一，即二零二三年一月二十二日當天，使用賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程 3 、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。車票使用後 ，乘客可保留作紀念 。

MTR Mobile登記用戶於二零二三年一月一日至一月二十二日透過 MTR Mobile 及港鐵網上商店登入後購買賀年車票，更可 享以下專屬優惠：

- 以優惠價港幣九十元 原價為港幣一百元 訂購賀年車票套裝，包括兩張車票、一個票套及八個兔年利是封並賺取 MTR 分

- 以 MTR 分轉換成現金支付 4

有關更多詳情及購買方式，請登入MTR Mobile 帳戶或瀏覽港鐵網上商店www.mtr.com.hk/estore 。

備註：

1. 「港鐵兔年賀年車票」 於二零二三年一月一日起發售，數量有限，售完即止。售出的車票及商品恕不退款及不可轉讓。

2. 不包括機場快綫、香港西九龍、羅湖、落馬洲及馬場站。

3. 車票可於癸卯兔年大年初一 二零二三年一月二十二日 ) 無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士 不包括機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、羅湖、落馬洲及馬場站 。車票如有失效，必須於二零二三年一月二十二日當天於港鐵客務中心更換 機場快綫、香港西九龍、輕鐵、羅湖、落馬洲及馬場站除外 。請查看 MTRMobile 了解最新的車務安排。

4. 每 400 MTR 分可兌換 港幣一元，而每張訂單以 MTR 分支付的金額，上限為總數的30% 。