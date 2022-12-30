「西太后」離世　碧咸嫂和Bella Hadid齊哀悼

英國著名時裝設計師「西太后」Vivienne Westwood周四（29日）在倫敦離世，終年81歲。她的工作室發聲明，指她在家人陪伴下安詳離世。消息傳出後，一眾名人紅星均在社交網留言致哀。

與「西太后」一樣是時裝設計師的「碧咸嫂」Victoria Beckham收到消息後即於社交網限時動態中貼相留言，她說：「我好傷心得悉傳奇設計師及活躍份子女爵士Vivienne Westwood離世。在這無比傷心之時，我的心與她的家人同在。」而美國時裝大師Marc Jacobs亦留言表示對「 西太后」離世而感到心碎，並向她的老公Andreas及家人表示深切慰問。

此外，美國男歌手Bill Idol、英國名主持Jonathan Ross等亦有留言哀悼。其中《色慾都市》（Sex And The City）女星甘嘉拉圖（Kim Cattrall）留言大讚「西太后」是真正的天才，並透露曾獲對方打救。

而曾多次與「西太后」合作過的美國超模Bella Hadid亦於社交網貼她們的合照，並寫公開信給「西太后」以示致敬。信中她說：「親愛的Vivienne，龐克（Punk）女王。從我遇見你的第一天到我見到你的最後一天，你讓我微笑、傾聽、學習和愛。我將永遠感激進入你的軌道，因為對我和大多數人來說，在時尚和人類中，你，Vivienne是太陽。對於最有型、最有趣、令人難以置信、謙虛、有創造力、壞蛋、聰明、走過這個地球的史詩般的人……我的靈感和偶像……安息在愛中，安息吧……🕊我會想念你的。」