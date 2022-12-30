經痛、肥腫關洗頭事？洗頭唔吹頭好易病

洗頭後毛孔處於開張狀態，若等待自然風乾，濕氣滯留頭部，風邪容易夾雜寒邪、濕邪入侵人體，導致氣滯血瘀、經絡阻塞，造成頭痛。(客戶提供)

【特約報道】「傷於風者，上先受之」，意指風邪入侵，頭部會率先疼痛不適。洗頭懶吹頭，或者濕髮未吹乾就睡覺，翌日頭痛不適，都是風邪作怪。

頭部是諸陽之匯，十二經脈和奇經八脈都匯聚於頭，是人體陽氣最旺盛的部位。早上剛起床，頭部尤其陽熱氣盛。中醫認為，氣屬陽、水屬陰，一起床洗頭，就像用水澆滅陽火。衞氣不足，則無法抵禦外邪，易被「邪氣」侵襲。

洗頭後毛孔處於開張狀態，若等待自然風乾，濕氣滯留頭部，風邪容易夾雜寒邪、濕邪入侵人體，導致氣滯血瘀、經絡阻塞，造成頭痛。如果濕髮未吹乾便睡覺，尤其是現在天氣寒冷，寒濕交侵，邪風便會乘虛襲人，除了引發頭痛、偏頭痛，更會令腦內生寒氣，令血管收縮，嚴重的更有可能引致腦梗塞。長期維持壞習慣，除了傷及人體陽氣，更會令邪氣滯留體內，為日後留下病根。

此外，女士於經期期間，體質多虛多瘀，如果再於一大早起床洗頭，即使是暖水，也會影響氣血運行，減少子宮血量，子宮不夠血，便是寒。寒主收引，血得寒則「凝」，氣血受寒會凝滯在子宮，導致經血排出不暢，引發痛經，甚至月經失調和肥腫。

所以中醫不建議早上一起來就馬上洗頭，至少等待三十分鐘，待氣血運行至全身才洗。洗頭後亦應馬上用風筒以熱風吹乾頭髮，避免吹冷氣，以防邪氣入侵。經期期間，可以用薑水洗頭加以緩解，或多吃喝溫熱驅寒的食材，最簡單就是沖泡一杯黑糖薑茶，暖胃辛溫、益氣緩中，有效預防頭痛、經痛。

若偏頭痛持續，可煲天麻川芎白芷魚頭湯作食療。天麻養血息氣，專治血虛肝風所致的頭痛及頭暈；川芎、白芷袪風散寒；魚頭補虛，無論治頭痛或保健也適合飲用。日常也可多以雙手中指緩慢、輕柔按壓頭頂正中央的百會穴，是全身氣流交匯之處，能疏通頭部經氣，促進氣血循環，有助緩解痛症。

洗頭也有大學問，正確洗頭，同時調補體質，強壯身體，氣血佳，自然百毒不侵。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。