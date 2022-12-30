新城2022︱After Class「三缺一」炎明熹走兩場

組合After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）在《新城勁爆頒獎禮2022》中，她們個人和組合共奪得5個獎項。Gigi受訪時稱After Class獲「勁爆新人」乃4人努力得來，又各自努力獲得其他獎，好感謝陪伴成長的家人、朋友和粉絲及幕後團隊，陪伴度過不同的日子。

After Class領獎和表演時，三缺一獨欠Gigi ，Gigi爆出原來全晚玩「分身術」：「因為公司好早之前接咗個Job，所以兩邊走，綵排和開幕出現，中間來回出走兩次，所以睇唔到我。（辛唔辛苦？）覺得每個工作都係鍛煉和推動力。」問她是否視「勁爆女歌手」為目標？她認為人有目標才會有明確方向感，否則就好迷惘：「唱歌都會同自己定下目標，究竟用真聲定假聲唱，用乜嘢感情表達係好重要。」Gigi有感自己不足，會經常出錯漏，故好多謝一直撐她的人，沒有放棄自己令她好感動。

Chantel表示攞「勁爆新媒體歌曲」獎時台上忘記多謝《#BFF》監製和幕後團隊：「因為太緊張，完全冇諗過可以攞個人獎，覺得好驚訝和開心。」她認同Gigi，人需要有明確目標，自言有不足及不完美地方：「自己無論唱功和性格方面都要改善，女歌手獎目標非常大，不過我都係向呢方面行，要很多努力。」

Yumi的「勁爆新人獎」是她首個個人獎項，自言無想過有如此成績：「細個有上台攞獎嘅幻想和夢想，好開心，攞到呢個獎係一個動力，希望可以做更多唔同作品畀大家睇，會繼續努力。」對於今年首張成績表便有成績，打下強心針？她表示一向不重視獎項，認為是Bonus，不會覺得以後會再有獎，會順其自然，做好自己。Windy就表示目標想成為大家認同及優越的歌手。