新城2022︱MIRROR 9缺3　Edan拎百大型男：實至名歸

人氣男團MIRROR在《新城勁爆頒獎禮2022》中個人及組合合共獲得9個獎項，隊長Lokman稱開心不及Jeremy能獲「勁爆我撐新人」，Jeremy對自己首個個人獎項，先要撐自己，以及要多謝11位兄弟支持：「多謝公司畀3首歌來證明自己，希望明年再做更多歌。」獲「勁爆唱作人」獎的Ian表示開心大家愛聽他的歌，及接收到歌曲的訊息，對他是好大的鼓勵。獲「勁爆我撐歌手」的Anson Lo，稱今年從未試過的曲風，開心大家都接受，隔半年又有跳唱歌，希望2023年再有新嘗試。

昨晚（29日）頒獎禮MIRROR 9缺3，除姜濤腳傷休息外，Tiger和Alton也請病假，Lokman指他們應該無大恙，講笑他們失去勤工獎，還要扣人工。問對1月1日的叱咤頒獎禮可會更有信心？Lokman認同Ian，覺得獎項是Bonus和鼓勵，相信愈多人喜歡他們的歌，就可以做更多歌，是一個循環。對有粉絲為了想投「我最喜愛的歌曲」狂掃叱咤入場券不惜買黃牛，Lokman即呼籲粉絲不要買黃牛：「你哋嘥錢我哋會傷心，想唔想我哋傷心吖？」至於有粉絲要求取消現場投票的說法，Anson Kong（AK）認為是大會機制如此，故不便給予意見，只能希望未能入場的粉絲，可以收看電視繼續支持。

另外，由美國網站舉辦的全球百大型男排行榜，MIRROR 4位成員包括姜濤、Anson Lo、AK和Edan成功入圍，4人排名更高過萬人迷碧咸，AK開玩笑說：「Sorry，碧咸！」及感謝粉絲用心和真心，但覺得只是遊戲，Edan裝作對碧咸說「Higher than you」，笑言自己實至名歸，自信心也大增起來，並提到31日出新歌《LOVERSE》。

近日鏡粉紛紛「投訴」Jer和Jeremy有份投資的日本餐廳訂位預約要等到下年，Jeremy稱對生意額全不知情，AK就講笑：「佢哋聖誕後可以喺半山睇地，半山塊地分少少畀我呀！」而Anson Lo自家品牌就預計1月中推出，其他各人都有自己私人生意，Edan就戲言都要做生意：「我搞百大美男榜，要課金，賺人錢。」