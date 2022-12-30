揮低劉在石！全賢武爆喊捧MBC演藝大獎

韓國MBC電視台年度盛事《MBC放送演藝大賞》昨晚（29日）舉行，綜藝節目《我獨自生活》的主持人全賢武勇奪最高榮譽的大獎，是他繼2017年後，相隔5年再奪得大獎，他又與金九拉、金成柱、朴娜萊、安貞煥、劉在石及李英子同奪「年度藝能人獎」。

全賢武獲得大獎後爆喊說：「《我獨自生活》這個節目對我來說，不只是綜藝節目這麼簡單，這是我第一次感受到家庭溫暖的地方，我在家中是獨子，是在孤獨的環境長大，沒有很多回憶，那時候我只知道讀書，唯一的快樂就是看綜藝節目，那時候有李京奎、劉在石和金國振，因為希望走進電視機裏，將快樂帶給像我這樣的人，所以成為了新聞主播。」他坦言曾經懷疑是否真的適合走這條路，但知道最重要的是不放棄的心：「我希望能抱着即使有負評也不要放棄的心去娛樂觀眾。」

而全賢武又與朴娜萊和李章宇以3人姿態捧走「最佳情侶獎」，李章宇則獲得「綜藝節目人氣獎」，《我獨自生活》就贏得「年度綜藝節目獎」。

部分得獎名單

大獎：全賢武《我獨自生活》、《全知干預視角》

年度綜藝節目獎：《我獨自生活》

年度藝能人獎：金九拉、金成柱、朴娜萊、安貞煥、劉在石、李英子、全賢武

女子最優秀獎：安英美《黃金漁場》

男子最優秀獎：Boom《幫我找房子吧》、《不吵架就萬幸了》

功勞獎：李京奎

綜藝節目部門女子優秀獎：李國珠《全知干預視角》

音樂及訪談部門女子優秀獎：李美珠《玩甚麼好呢？》

綜藝節目部門男子優秀獎：Key《我獨自生活》

音樂及訪談部門男子優秀獎：梁世贊《幫我找房子吧》

最佳情侶獎：全賢武、朴娜萊、李章宇《我獨自生活》

女子全能獎：洪賢姬《全知干預視角》

男子全能獎：旗安84《我獨自生活》、《意外的冒險》

音樂及訪談節目人氣獎：李伊庚《玩甚麼好呢？》

綜藝節目人氣獎：李章宇《我獨自生活》

女新人獎：朴真珠《玩甚麼好呢？》

男新人獎：Code Kunst《我獨自生活》