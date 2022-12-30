星級煮意︱鄧伊婷整三文魚他他　健康簡單易做

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》請來有「長腿姐姐」之稱的鄧伊婷（Irina），為大家示範各式靚餸，身材勻稱，皮膚白滑的Irina，一向都是宅男心目中的女神，估不到，有樣有身材的她，廚藝都相當不俗，今次她就為大家分享簡單易做的健康前菜三文魚他他。

材料方面，需要準備三文魚、牛油果、青檸、青瓜、番茄以及芫荽，調味則有橄欖油、黑椒同埋鹽；首先要處理牛油果先，因這是三文魚他他的基底，先切條再切粒，至於牛油果亦是切粒，伊婷指牛油果是非常健康的食飯，多吃無妨，不過，整牛油果料理有一個秘技，就是要加檸檬汁以防牛油果氧化變黑，處理完牛油果之後，就到三文魚，都係簡單切料，然後加上鹽、黑椒以及小小橄欖油來調味，之後再將切成粒的青瓜、番茄以及芫荽撈勻，去到這一步，碟餸已經色彩繽紛好靚，跟住，就是最重要一個步驟，將三文魚他他成型，要預備一個帽，先將牛油果鋪底，再鋪撈好了的三文魚青瓜，最後再放三文魚，這樣一層層地舖，拉開個帽之後就會見到一層層，好有層次感，最後再在面上淋小小橄欖油，同放芫荽做裝飾，一味又靚又健康的三文魚他他就完成了，簡單易做！