新Cafe抖一抖　身心放鬆又滿足

過完聖誕節又迎來新年，工作排山倒海，偶然都想抖一抖，做到攰去飲杯咖啡，歎番件餅或小食，今期又有不同主題的新Cafe上場，除了為大家帶來高質的咖啡、茶湯或特飲，再配不同的小食或輕食，即時令你身心放鬆又滿足。

型格夠潮

去名店購物，行到攰如果可以飲杯咖啡都唔錯。尖沙咀由潮牌開設的日本過江龍BAPE CAFE!? 位於服裝店內，是店中店概念設計，內裏設有單人吧台區及多人用餐區，吧台以磨砂不銹鋼及大理石板配迷彩餐椅，多人用餐區則有迷彩梳化。菜單方面，BAPE漢堡特別配以猿人頭像造型紙簽和迷彩圖案餐紙，主菜有味噌白銀鱈魚配薯蓉、奶油龍蝦帶子扁意粉，前者香濃軟滑，後者鮮味十足。另外還有日式串燒、咖喱飯、意式辣肉腸薄餅和烤吞拿魚尼斯沙律等，甜品有榛子朱古力蛋糕和雪糕窩夫，品牌造型會變成朱古力脆片，最啱打卡。

清香茶果配

一件蛋糕、一杯茶湯，已可悠然度過一個下午。於太古城開業的SP Tea & Treat人在茶菓間，店子以木系配素靜顏色，再加上由店主關琬潼親手布置的日本草月流花境「喫茶處」， 以乾燥植物打造出素雅氣息，店內有多款經典花藝蛋糕，以及全新的茶菓子系列，安坐後可慢慢品嘗各式小點，「Me Time」有花果玫瑰常溫蛋糕、伯爵茶花果蛋糕、日本抹茶冰皮卷、日本紅白豆蓉和菓、SP茶菓子和SP茶詩果凍，和朋友分享最好不過。「Palmiers Plate 」是曲奇四重奏蝴蝶酥三味伴帕爾馬火腿，「SP Petite Patisserie Tea Set」有招牌法式迷你糕點配茗茶。吃喝飽足後，可以在店內逛逛，揀選茗茶和小蛋糕，唔想煩的話，店子更為客人建議不同的茶菓配，如Blossom芳香花果茶適合配玫瑰荔枝活神花蛋糕，茉莉桂花烏龍茶可配茉莉桂花香梨蛋糕或黑芝麻紅豆蛋糕，至於蜜桃薑煎茶和抹茶糖漬豆柑桔蛋糕很夾。另外還有全包裝的曲奇和家居精品等，讓你輕鬆度日。

飲咖啡遊太空

人類對於太空的了解，到目前為止還有無數個疑問，普通人亦無機會登陸。剛於啟德開設分店的NOC咖啡店，就以簡約風格配太空設計元素打造。地下大門上方以火箭底部作概念，向外延伸的白色鑲板如火箭升空前展開的機翼和機身，1樓用餐區大門選用鋁板、砂鋼等金屬材質打造出半圓太空艙門，其他空間設計亦很科幻。菜式方面，全新輕食菜單有蟹肉麥沙律、香煎三文魚配古米、安格斯牛肉漢堡外，新店限定的薯仔窩夫配蟹肉沙律，再加牛油果、太陽蛋和蛋黃醬，分量十足，配用靜岡煎茶和檸檬梳打調配的煎茶柑橘梳打，美味解膩。品牌近日亦推出節日限定禮盒，內有4種不同口味和烘焙度的即溶精品咖啡，想送給熱愛咖啡的朋友，可以考慮。

抹茶新配搭

日本抹茶醇厚回甘，解渴又滋味。剛於中環開設新分店的THE MATCHA TOKYO，同樣會提供4款由茶師以茶道方式即席沖調的原味抹茶，配上抺茶牛奶醬牛角包窩夫及抹茶麻糬牛角包窩夫，最是滋味。近日Cafe亦推出一系列抹茶紅豆的特飲和美食。香甜的抹茶紅豆鮮奶和濃郁的抹茶紅豆沙冰外，還有富層次的紅豆抹茶麻糬牛角包窩夫，抹茶麻糬和紅豆蓉，絕對是最佳配搭。另外還有新出的抹茶香蕉雜莓奶昔，甜中帶酸好開胃。

新店送咖啡

對於分秒必爭的香港人來講，飲杯咖啡都要夠方便快捷。剛於尖沙咀開設分店的Clean Coffee，以柔和粉嫩色作主調，為客人打造Tap-and-Go秒沖精品咖啡體驗，標榜10秒內就可以沖泡一杯咖啡，手拿一杯招牌燕麥奶咖啡或黑咖啡，配純素的鬆餅或曲奇，讓人忙裏偷閒。新分店於2023年1月7日正式營業，開業頭2星期，每日首5名顧客，可免費獲咖啡1杯。