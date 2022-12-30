Model L100 Concept純電概念　百年致敬

今年是福特(Ford)集團旗下豪華汽車品牌Lincoln成立100周年，為慶祝品牌邁向下一個世紀及向 1922 年品牌首款豪華車 Model L 致敬，廠方特別打造一款充滿未來感的全新純電概念Model L100 Concept。車上配備先進自動駕駛技術及極具科技感的可變車廂，揭示品牌對未來個人移動空間的新構想。

Model L100 Concept將採用能量密度更高的下一代電池和電池組技術，雖然廠方未有公布相關動力數據，但可預計其效能和續航里程更高。造型方面，時尚優雅，且符合空氣動力學。 車身設計極具流線感，配合齊平無縫的設計細節，頗貼地的車體及經典K-Tail車尾設計，有效地引導氣流。腳下的密封式發光智能輪圈蓋，不僅有助降低風阻，還內置傳感器，能透過獨特照明來表達電池壽命，亦能感應有人走近。不設門柄的一對特長車門，由前輪拱後方一直向車尾兩側延展，並採用後開式設計，當車主走近，在前輪上方位置伸手輕掃一下，車門便會透過自動感應打開，同時由車頂一直往車尾延伸的一體式斜背大玻璃亦會自動往上揭起，像敞開雙臂及心胸般「擁抱式」歡迎車主和乘客。

受惠車載自動駕駛系統，你不會找到儀錶板、軚環、加速及制動腳踏等。取而代之是一塊置於一對前座之間、稱為「棋盤」的中央控制及顯示屏和一輛車型設計水晶「棋子」。其操控就如無線滑鼠般，可透過前後左右滑動及直接放在顯示方格上來進行不同的操作和設定，簡單輕鬆直接。豪華內裝包括座椅，棄用來自動物身上的皮革，改以再生麖皮入替，並注入紫水晶色調的飾框細節點綴。需要時前排椅背可自動前翻及前移，甚至整個椅背藏在車廂前部，變出兩種與後排乘客對坐布局。配合背景主題多變的數碼化地板，加上與聲音、氣味和觸覺相協調的車廂環境照明系統，營造出不同的個性化空間。值得一提，車廂最前部位置豎立了一隻沿襲自上世紀20年代Ford創辦人Henry Ford之子Edsel Ford 為Lincoln品牌而設計、象徵著優雅和速度的標誌性灰狗造型水晶雕飾，即使隔着擋風玻璃也可看到。