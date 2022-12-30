「西太后」Vivienne Westwood　女神裙戰緬懷設計

Lisa(左)與趙露思在同一品牌活動上不約而同穿上西太后的禮服裙。（互聯網）

今年年底，又一設計大師離開了大家，被大家尊稱為「西太后」、「龐克教母」的Vivienne Westwood於昨日在倫敦家中離世，消息一出大家都惋惜。

回味經典設計

一直以來，她的設計風格都影響着全世界，以帶有叛逆風格的龐克文化（Punk）席捲整個時尚圈，從80年代至今仍是許多時裝精趨之若鶩的潮流風格。她的品牌帶有讓人一眼難忘的特質，包括土星Logo、Pirate Boots 海盜靴和一些帶有關心時事的設計元素，大家一起回味其經典設計吧！

發哥也是忠粉

當中也有不少名人明星欣賞「西太后」的設計，我們的周潤發也是對西太后情有獨鍾的一員。發哥不止一次穿上西太后的服飾，其中一次是電影宣傳會上，發哥穿着滿滿英倫風格的三件式西裝，極具個性。西裝外套扣上一個儒雅的扣鏈，內搭的襯衫圓領口處則是西太后招牌式設計；還有一次是在同品牌的西裝內穿着桃紅色高領衫，這套大膽的明亮色系穿搭讓人看到不一樣的發哥。

中外女神裙戰

至於最近一次，是BLACKPINK的Lisa與內地女明星趙露思，都不約而同在出席珠寶活動時穿上同一件的西太后白色禮服裙。該禮服裙是象牙色彈力緞面緊身胸衣禮服，胸前的設計剪裁超級凸顯身材曲線。Lisa放下長直髮搭配金黃色的鑽石項鏈，而趙露思則盤起頭髮搭配石榴紅的鑽石配飾。雖然兩位撞衫很尷尬，卻不得不說這一條禮服裙的設計，很好的襯托了兩位的氣質。Lisa穿出個性霸氣，而趙露思展現溫婉甜美的風格。