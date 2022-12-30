麥玲玲錄新春節目　黎諾懿譚俊彥輪住做嘉賓

著名堪輿學家麥玲玲今年由年頭忙到年尾，現正身在內地的她，離港前先要完成香港堆積如山的工作，其中包括為TVB新春賀年節目《新春開運王》第6輯進行拍攝，豈料拍罷第一集，便不幸中了新冠病毒，惟有休息過後才再投入製作。病後初癒拍的一集清晨於山頂取景，剛巧冷鋒至，氣溫急降至只有約5度，又適逢下雨，風大雨大，外景地點又幾乎全是戶外，玲玲師傅笑言：「個人又凍又虛弱，仲短暫失去味覺，食得好少嘢，我擔住遮等停雨，期間用晒成支藥油，都只係嗅到少少味。」

該集內容講述風水寶地，分別在山頂及中環多處地方取景，玲玲師傅解釋：「山頂係權力同貴氣象徵，傳統有錢人聚居地；而中環就有最多發鈔銀行，2024年開始的『九運』旺南山北水，中環正正位處南北，預期『九運』期間，將會重新起步，錢銀同各方面都會唔錯！呢兩個地方，就算平時去行吓都可以帶旺運氣。」

節目內的飯局環節，分別請來兩pair嘉賓，崔建邦跟黎諾懿差不多時期出道，當年一同提名萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步男藝員」大獎，堪稱一時熱話。玲玲師傅感慨：「阿邦甫見面，就重提我喺佢低潮期有鼓勵過佢，佢條命係艱難波折比較多啲，但佢貴人多、亦有實力。至於黎諾懿，有小朋友之後，形象愈嚟愈好，佢條命呢幾年適合多啲新嘗試、會幾啱佢！」

另一對飯局嘉賓是譚俊彥與「綠葉王」戴耀明，二人拍攝《天命》結緣，由好拍檔成為好朋友，譚俊彥今時今日已貴為視帝，玲玲師傅回憶：「好多年前，我同佢做過訪問，當時我已經覺得佢係有潛質嘅星二代，佢條命係結婚後會好啲，長線睇，佢嘅貴人運同事業運都唔錯！至於戴耀明同拍拖5年圈外女友Anna復合並計劃結婚，麥師傅就舉腳贊成：「佢正值『天合地合』喜事年，係適合結婚嘅年份！」