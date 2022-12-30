何依婷自嘲煮嘢太難食　江嘉敏視減肥為終身事業

藝人江嘉敏與何依婷今日（30日）出席無綫飲食節目《做節必食18道菜》記者會，兩人即場跟大廚黃亞保及蕭秀香（三姐）炮製賀年菜，不過何依婷就全程站在一旁為三姐遞咪，三姐大爆依婷拍攝時不慎燙傷手，依婷表示只是輕微燙了一下，沒有受傷，而今次是她首度拍攝飲食節目：「我今第一次入餐廳廚房，所以好開心、好興奮，亦冇諗過鏡頭前後都係咁多嘢食，我食到條褲唔啱着爆鈕。（你喺節目入面有冇幫手？）我有切嘢。」

她笑言留指甲很重要，因為之前在家中切食材時時，指甲為她擋了一刀，否則會切到手指，問她是否甚少下廚？她說：「我係即食麵專家，會煮即食麵，咁都識包餃子，我唔係特別鍾意食，食嘢都係為填飽個肚，我以前喺外國讀書經常自己下廚，但真係煮得太難食，如果唔係因為自己煮同埋唔想浪費食物，我真係唔想食，自此之後就有陰影，我由外國讀完書返香港，媽咪見我瘦咗咁多勁心痛。」身旁的江嘉敏聞言即說：「我可唔可以請你嚟我屋企煮嘢畀我食？我想減肥，哈哈！」嘉敏稱一直減肥中，自言減肥是女人的終身事業：「公司真係太錫我，經常搵我拍飲食節目，雖然我都鍾意，但都可以多元化啲，畀我拍吓遊戲節目都得㗎！」