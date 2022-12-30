李佳芯體重保持110磅　過節食滯咗瞓唔到！

視后李佳芯（Ali）、吳偉豪、陳庭欣、林正峰及張國強等，今午（30日）出席無綫劇《有種好男人》宣傳活動，眾人被安排分組做健身運動，劇中飾演母子的Ali與吳偉豪表現相亦當合拍，而陳庭欣與徐榮一組就較為遜色，不時失手重做。首度飾演母親的Ali，笑言有如此年紀大的兒子有點難以接受：「我強調係姊弟嘅感覺，咁就舒服啲，角色上都襯。」談到剛才玩遊戲時看似很輕盈，自言體重保持110磅的她就自爆在聖誕期間食滯了：「平時食得好清淡，聖誕食多咗肉同爸爸煮嘅糯米飯，搞到尋晚瞓得唔好。」問到新年節目？她説：「最多都係約朋友喺屋企倒數。（有咩新年願望？）唔好再食滯，身體健康同希望下年快啲見到大家！」

吳偉豪則希望有份參演的《你好，我的大夫》能早日播出，亦希望拍多點劇，談到70歲的爸爸吳大強早前為《中年好聲音》拍攝MV，吳偉豪直言也想跟爸爸一起夾歌：「等佢專注咗個比賽先，嗰日MV綵排我都喺度，有同其他參賽者一齊吃飯，佢有同我講自己跳舞唔叻，不過我幫唔到佢特訓，因為我跳舞都唔叻。（爸爸體會到做藝人辛苦？）佢唔覺得我係明星，不過就話拍攝時間長，對我都有番啲同情心。」