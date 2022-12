2022年已開始步入倒數,年終將至必定要回顧2022年全球電影的票房成績。隨着全球疫情開始緩和,電影票房有所改善,而今年MARVEL也推出了不少電影,當中有3套作品入圍今年全球十大票房,包括是《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)及《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)。

一向是年度票房冠軍常客的MARVEL,今年竟失去寶座,不敵今年人氣大熱的《壯志凌雲:獨行俠》 (Top Gun: Maverick),此作以總票房約14.9億美元的成績穩坐第一位,遠遠拋離獲得約11億美元票房的第2位《阿凡達:水之道》,《壯志凌雲:獨行俠》正如其名獨領風騷。全球十大票房的名單一向也是英語電影的天下,但今次竟有兩套國產電影成功打入十大分別排名第9及第10,如果想知道是哪兩套國產片,就要立即睇片!