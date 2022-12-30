陳庭欣揚言結婚唔鋪張　孖男友放閃有原因

藝人陳庭欣（Toby）今午（30日）出席無綫劇《有種好男人》宣傳活動。她表示每年聖誕節正是男友正日生日，笑言每年都少了份生日禮物，她説：「呢幾年聖誕都會約埋朋友一齊同佢慶祝，大家會交換禮物，被評禮物最差嘅要罰飲一杯。」她指今年送了冷帽予男友作生日禮物，因男友即將與朋飛到北海道滑雪，不過現時受日本防疫政策影響，未知計劃會否有變：「其實都Book好晒機票酒店，都冇得Plan B，希望啲政策唔好彈出彈入。」她指男友是滑雪高手，自己則只是「BB班」，加上有工作在身，所以不會與男友同行：「依家防疫措施放寬咗，多番啲慈善騷同周年晚宴，1月接咗2、3個司儀工作，未有疫情嗰陣通常一星期2、3單，希望疫情快啲過啦。」

問到她何時與男友好事近？她笑言每年年底大家也會問相同問題：「年初問結婚，年底問分手，哈哈！結婚嘅事其實到嗰陣就自然會出現。」她指沒有刻意計劃，但也預計自己結婚應該不會鋪張：「搞個婚禮好攰㗎！（前排社交網放閃係咪力證情未變？）其實只係大時大節甫相，社交網有當年今日嘅功能，純粹做個紀錄，等下年又可以睇番啫。」