中年好聲音︱殘疾人士柳冕重拾自信　全因兒子1個窩心舉動

因節目調動關係，無綫歌唱真人騷《中年好聲音》最新一集，將於周日（1日）晚10點播映，之前殘疾人士柳冕獻唱《無言感激》令人感動，帶來回響，今集他獻唱林子祥的《擁抱》，並獲伍仲衡大讚：「你唱歌好舒服，我聽得好Relax。」呂方則說：「自然淡定，將歌詞內容唱出嚟，好似講緊（古仔）畀你聽咁，咁就令到我好舒服，唔需要好多高音同技巧。」

柳冕說重拾自信踏上舞台，全因是兒子的啟發及1個窩心舉動，他說：「以前送佢返學，永遠都係早一條街放低佢，等工人姐姐接手送埋剩低段路，因為我驚佢嘅同學、老師同其他家長見到佢有個傷殘嘅爸爸，會畀說話佢聽同歧視佢。有一次我接佢放學，佢好遠就行過嚟嗌『爸爸』，咁啱有個同學喺度，佢就同同學介紹話：『呢個係我爸爸』，嗰時我聽到係好開心同感動，我個仔都唔介意，點解我要介意人哋眼光？」

另外，今集顏志恒獻唱張學友的《我應該》，他更被主持車婉婉指是「傳聞中冇人敢挑戰選手」，而他之前在100強比賽時獻唱《一首歌一個故事》，截至昨午（29日）3時，其演唱短片在官方短片頻道已吸逾34萬收看次數，是上回合點擊次數最高的一段影片，緊隨其後的是「鮑大人」鮑聖光獻唱的《倩影》，收看次數為30.8萬。