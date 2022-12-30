﻿﻿【美女饕廚】灣仔私房菜篇

香港的餐飲環境不斷發展，感激KC邀請，今日能為大家介紹這家位於灣仔謝斐道303號的私房菜，是一家加入了新元素的中餐廳，由年輕的行政主廚葉師傅Eric主理，主打糅合傳統和新派的四川和粵菜。之前新開的時候，與美女們於5樓吃過晚飯，而今次有幸與一眾名人、名廚和食評家一起同桌吃飯，邊吃邊聽着各位前輩歡談食經和酒經，讓我增添了對世界各地飲食文化中獨有風格的了解，都是他們飲食交遊，採集經驗而得來的，絕對是彌足珍貴的一課。

我們是11個人用餐，一共點了10樣頭盤、一份湯、8樣主菜、一份甜品，並配上美酒，其中一瓶班哥精品茅台，與脆鱔配搭尤其一絕。這裏每一道菜都吃得出食材本身的鮮味，頭盤的一口脆皮鴨血，創新改良傳統的椒鹽脆豆腐，加竹炭粉入脆漿，再將豆腐換成鴨血，咬下去外酥裏面軟綿細緻，十分惹味。

湯品是雪鳳凰烏雞湯，用赤小豆和沙葛煮成，無添加任何調味，透過精心耗時的烹調過程，可以讓舌尖嘗到滋味，暖胃。主菜的普寧豆醬雞用上本地平原雞，經過醃製和燜煮，醬汁鹹香帶甘，皮色金黃，肉質充滿彈性，嫩滑鮮甜。

饕廚貼士：家做脆皮鴨血

鴨血切粒，洗淨用廚房紙印乾水，將竹炭粉、粟粉、麵粉、辣椒粉和蒜鹽放入碗中攪勻。將每件鴨血平均沾上一層薄薄的粉備用。油溫預熱至攝氏170度，慢慢將鴨血一件一件放進鍋子裏炸4至5分鐘，待一會調高油溫至攝氏200度再翻炸一次即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）