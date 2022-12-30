出道12年　SEKAI NO OWARI首奪唱片大賞

日本樂壇年度盛事《第64屆日本唱片大賞》，今晚(30日)於當地舉行，並相隔3年招待現場觀眾捧場。女星有村架純夥拍男主播安住紳一郎擔任大會司儀，有村身穿短裙襯長皮靴登場，大晒一雙美腿，之後又換上鮮黃色連身裙，相當搶眼。她最初在台上緊張到口震，幸好有經驗豐富的安住為她打圓場。

出道12年的人氣樂隊SEKAI NO OWARI，憑人氣歌曲《Habit》，擊敗去年得主Da-iCE 、神秘歌姬Ado及女團NiziU等，首度奪得最高榮譽大獎。歌曲於今年4月推出後，成員於MV中披露的舞蹈成為話題，串流平台播放次數超過2億次。主音深瀨慧感慨出道多年，終於可以捧獎。

仍就讀大學的22歲演歌歌手田中Aimi則成最優秀新人獎得主。榮膺特別國際音樂賞的韓國男團SEVENTEEN與特別賞得主之一的韓國女團Kep1er 飛到日本演出。同樣是特別賞得主的人氣樂隊King Gnu一口氣演唱動畫《劇場版 咒術廻戰0》的主題曲《一途》及片尾曲《逆夢》。最優秀歌唱賞得主的三浦大知，壓軸演唱為家鄉沖繩創作的歌曲《燦燦》。