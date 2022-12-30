每個人都需要有空間，不過有時空間窄窄哋可能玩得更加過癮，好似日本AV界嘅車震作品咁，男女優喺狹窄嘅車廂中激戰，除咗更考功夫，同時肉體更加緊貼，令人睇得零舍刺激又興奮！

飢渴三人組

由SOD出品嘅《夜班車上結識她的三個女性朋友》中，大雄去完夜街後坐通宵長途巴士返屋企，當車上乘客個個都瞓晒覺，佢仲係好醒神，皆因有三個靚女天馬唯、大浦真奈美及成澤妃向佢拋眉眼，後來更主動埋身，血氣方剛嘅大雄梗係唔會抗拒啦，於是佢同三個女仔輪流激戰，點知三女相當飢渴仲未夠喉，落車之後再去開房玩4P，好在大雄年輕力壯，一於多啲嚟密啲手！

好色人妻

喺RUBY推出嘅《性感巴士導遊》入面，伊東沙蘭同老公經營巴士旅行團，而沙蘭仲會做埋導遊，喺巴士上一直陪伴住旅客，佢好鍾意呢份工作，因為佢天生好色又大食，老公根本滿足唔到佢，所以佢每次都會喺團中獵男，等其他旅客落車遊覽景點嘅時候，故意留住目標再勾引對方大玩車震，而去到旅館之後，沙蘭又捉對方入房繼續激戰！

愛上癡漢

SOD推出嘅《夜班車上近距離接觸猥褻美少女》，講述西元明沙一個女仔搭夜班巴士返屋企，點知有個神秘男人坐喺隔籬位，途中對方開始對明沙毛手毛腳，原來對方係巴士癡漢，但明沙怕事又不知所措，只好任由對方為所欲為。到第二晚，明沙又搭巴士又再遇到對方，今次癡漢行動升級，趁其他乘客熟睡後就同明沙玩車震，不過明沙居然冇反抗，原來佢根本就熱愛車震，亦甘願被癡漢玩弄！

簡評

日本AV界有唔少車震系列，當中除咗有一般私家車同貨車嘅激戰，亦有唔少都係喺旅遊巴入面進行，可以話各具特色又夠刺激。喺今次為大家介紹嘅3部車震作品中，本仙最鍾意天馬唯、大浦真奈美、成澤妃主演嘅《夜班車上結識她的三個女性朋友》，一來三位女優聯手合作已經令作品夠晒精彩，二來喺乘客眾多嘅巴士車廂當中鬼混，令觀眾睇得相當刺激。