開壇︱倪嘉雯憧憬生一對仔女　陳若思想組織大家庭

今晚（30日）播出的J2節目《開壇》，由蘇民峰拍住4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）與陳國麟（Doniven），解答風水命理疑難，今集主題是子女。

蘇民峰說雖指點過不少父母迷津，但每次改名，「瑩」字從來都不會用。講開生兒育女，Carmen及Amber聽得特別留心，Carmen更是每事問，她受訪稱十分喜歡小朋友，所以想知將來能否做媽媽︰「我好想知有冇得生，成日憧憬，將來會有幸福家庭生活，一仔一女。有諗過生一個，不過成長過程好孤單，生三個又擔心其中兩個杯葛另外一個，所以都係生兩個。」她透露每次同朋友說此話題，朋友都會笑她：「男朋友都未有，做乜諗到咁長遠？」

身為獨女的Amber一直想有個大家庭，她說︰「我細個係超級想要個兄弟姊妹陪我玩，但媽咪話照顧多一個，會搞唔掂。」她希望將來至少生2個，湊得掂的話生4位小朋友都沒有問題：「因為一個會好孤獨，兩個小朋友一齊成長、一齊學習會開心健康得多。」她更公開其母只生得一個的原因︰「師傅話我耳大、鼻扁係頑皮相，細路仔時我係會坐唔定，周圍跑來跑去，大聲叫、所以媽咪話唔夠膽生第二個。」