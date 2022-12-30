魏浚笙拍MV自肥　孭陳漢娜談情說愛

24歲男神魏浚笙（Jeffrey）正式加入樂壇，首支個人單曲《第一個迷》已派台，新歌MV邀請了演員陳漢娜（Hanna）出演女主角，MV畫面充滿日系美感，Jeffrey將借來的便利店裝飾像日式便利店感覺，在疫情暫不容許下，圓了海外拍攝夢。內容情節更精心隱藏了少細節，皆因他想藉MV將自己過去兩年的作品注入當中。

Jeffrey和Hanna在MV中飾演情侶，故事看似簡單以一對情侶拍拖作開端，但實際亦有細說兩個人由識於微時，到畢業步入社會，慢慢開始感受到兩個人的世界差距。Jeffrey為了生活身兼多職，由便利店店員、白領、餐廳侍應以及貨運工人，經歷了要捱更抵夜，被上司指責、受客人氣等各種艱難時刻。故事穿插了不少打工仔有機會遇到的委屈和難過，但無奈為了生活，會有悲傷、難過、委屈時候，但亦要笑着過日子。

Jeffrey表示今次相當興奮：「可以喺MV同Hanna拍拖做情侶好緊張，最大難度係要同佢有磨擦冷戰，因為現實生活中我好少同女友意見不合，所以要加一啲想像力。不過情侶有小爭執係好平常，尤其係兩人由讀書走到職場，轉換咗環境，多咗工作上嘅考驗，真實地要互相扶持陪伴，先可以走過失意，經歷高低。」

Jeffrey表示MV除了給粉絲的情書，亦是給所有人的情書，他說：「呢兩三年嘅疫情大家都過得唔容易，不論喺工作層面上抑或喺愛情裏面，相信每個人或多或少喺成長路上都曾有過悲傷回憶 ，正因為各種微微嘅痛每當想起都會感到難過，所以希望透過新歌可以帶出一絲溫暖給觀眾，永遠記得身邊總會有人陪你悲傷，分享喜與悲。」

Hanna入行以來，都有參演過不少MV的女主角演出，她表示今次要做Jeffrey的女友，笑言有一點壓力：「佢有咁多『咖啡豆』，仲有喺MV要做一個初入職場有物質主義嘅女仔，唔識得體諒男友，所以都有啲心理壓力。好彩我哋最後都係happy ending，我始終喺成長中學會陪伴對方，成為一位會為他打氣嘅女友。」Hanna亦率先聽了Jeffrey的新歌，她說：「其實Jeffrey啲搞笑煨Sir以外，都係情深嘅暖男，原來唱起歌來都好感性，加上歌詞內容圍繞住佢呢兩年自身嘅故事，所以感動到聽這首歌的人，希望佢成為2023年成為歌壇新人王。」