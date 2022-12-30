盧慧敏分手後投入工作　回顧一年：將所有好好消化

女星盧慧敏（Amy）為家電品牌拍廣告，化身宅女的Amy在家居布置成的影樓拍攝，一時做瑜伽、一時在床上看恐怖片、一時在玩音樂，當宅女對她並沒有難度，她笑言本來就喜歡待在家：「除咗因為有人群恐怖症外，主要係因為享受Me time，靜靜地，思考、做自己鍾意嘅嘢，聆聽自己、甚至發呆都可以，係每個人都需要嘅空間，出街都鍾意自己一個，就算同朋友外出都好小多過4個人。係獨行俠類型掛？」

今次拍攝要做出「瑜伽失敗」動作，Amy笑指毫無難度：「可能天生鍾意享受做每件事，自然會好快投入，今次拍攝覺得好舒服，因為已經將自己投入咗屋企mode，不過當然係屋企梗係冇咁靚啦。佢哋要我做唔到瑜伽動作，我完全成功地做唔到，大家喺度笑，又鍾意個效果，可能貼近今次廣告主題，喺屋企就係care free，做自己同have fun。」

回顧過去一年，Amy表示發生好多事：「了解多咗自己，了解多咗呢個行業，了解多咗呢個世界。好複雜，比較難用言語表達，希望將所有好好消化，珍而重之放喺心入面。」提到早前播映的節目《對不起幫緊你》，Amy指對她來說是今年其中一件難忘事，她說：「唔係佢嘅製作有幾大，而係意義。拍完有多謝監製導演編劇，喺成本好有限嘅情況下製作到呢個節目，畀大家知道社會上常被忽略嘅弱勢社群，好有意思，拍完嘅感受好深，下一年會參與更多有關呢方面嘅嘢，未必會全部搬到幕前，從善或幫人係由心而發，毋須要商業化或者變成宣傳工具，喺工作與生活之間攞個平衡。下一年繼續用心做好自己，做好每件事，學習開心，也令身邊嘅人開心。」