韓越尤物　魔女鬥妖姬

喺好多人眼中，韓國妹性格夠爽直，越南妹則夠溫柔婉約，可謂各具吸引力，只係膚淺啲睇身材嘅話，兩者亦同樣火辣誘人，講緊嘅係嚟自韓國嘅Mina同越南嘅Ngan 98呢兩位性感尤物，今日佢哋嚟個比併，睇吓邊個最迷人！

一見傾心

韓國靚女多，相信大家都會認同，佢哋嘅爽直性格加上美貌，更係令男士心動不已，否則網上就唔會有咁多迷人嘅韓國網紅，其中就有呢位巨乳尤物Mina。

只要睇過佢喺社交平台上分享嘅性感寫真，都會被佢嘅魔鬼身材深深吸引，事關心口嗰對白滑車頭燈實在太吸睛，而佢亦知道自己嘅胸前優勢，所以大部分福利相都會凸顯出巨乳及深溝魔力，實在令人睇到流晒口水！此外，纖腰及豐臀亦同樣迷人無比，最難得嘅係佢仲擁有一對修長美腿，無論換上泳衣定情趣內衣，嗰種魔鬼般嘅誘惑，令人有一見傾心嘅感覺。

Mina

出生地：韓國

身高：162cm

三圍：34F-22-35

性感女DJ

越南的士高係唔少喜愛夜蒲男士嘅熱點，除咗音樂夠勁，最重要係靚女夠多，當中更有唔少樣靚身材嘅女DJ，好似Ngan 98就係其中之一。

既係人氣性感女DJ，又係人氣網紅嘅佢，除咗樣貌夠索之外，更因為佢身材實在太激凸，每次佢登場捽碟時，都會令現場氣氛變得更加火辣，而且佢唔單止外形迷人，捽碟技巧更係真材實料。憑住佢喺DJ界嘅超強人氣，所開設嘅社交平台同樣人氣十足，事關佢經常分享性感火辣照，盡情展露一對G奶，加埋巨乳側漏誘惑，秒殺大家嘅眼球，仲有佢以唔同造型影性感寫真，更係將性感魅力盡情發放。

Ngan 98

出生地：越南

身高：163cm

三圍：35G-24-36

第1回合

鬥身材

兩者嘅車頭燈同屬巨乳級數，既然係咁，就要比併一下身體其他部位，Mina同時擁有一對修長美腿及纖腰，的確吸引，但係

Ngan 98嘅身材確係夠Fit夠火辣，加埋一對G奶，真係冇得輸！

第2回合

鬥氣質

嚟自韓國嘅Mina五官標致，加上清純可愛氣質，甚討人歡喜。不過如果鍾情妖媚韻味，Ngan 98絕對係你杯茶，尤其係睇埋佢嘅寫真相，性感度爆燈，實在相當吸引。

第3回合

鬥吸金

做得網紅，吸金力度自然同人氣有關，睇吓Mina嘅社交網粉絲高達58萬，至於Ngan 98則只有26萬，前者明顯贏成條街，所以呢個回合係Mina勝出。

各具魅力

老實講，同屬巨乳網紅嘅Mina同Ngan 98，兩者嘅魅力都係咁強勁，而分別只在於前者斯