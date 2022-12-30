王麗嘉愛犬稱王　主人鬧完要道歉

藝人王敏德女兒王麗嘉（Irisa）飼養的法國老虎狗Johnston盡得全家歡心，地位比一家之主王敏德還要高，更可以與馬詩慧同睡主人房！

王麗嘉透露爸爸王敏德高峰期飼養了6隻狗，惟先後年老離世，他傷心得多年再沒養狗，Irisa坦言考慮了2年才決定帶法國老虎狗Johnston回家：「佢好得意，性格似我，淨係鍾意食同瞓，個樣又好傻。」

割左耳隨時變全聾

Johnston試過大病一場，當時姐姐在美國舉行結婚，Irisa擔心得延期出發，更一度考慮缺席婚禮。她指法國老虎狗的耳朵經常發炎，有一天愛犬的頭部突然側向一邊，而且左邊嘴下墜，經獸醫診斷後才知道大件事，Irisa說：「原來佢左耳發炎入腦，醫生話再等就救唔到，要立即做手術割除左耳。」其愛犬現時左耳失聰，由於右耳同樣有炎症，有需要再動手術，更有機會變全聾，獸醫指狗隻失聰後仍可透過嗅覺和觸覺感應外界，但恐怕以後沒法再聽到主人的聲音。Johnston的手術費共花了20多萬元，之後再動手術又要再付一筆錢，Irisa坦言：「我想養多隻令牠開心啲，不過冇錢呀！要努力賺錢，畀佢過好啲嘅生活。」

Irisa指Johnston在家中地位高，更可以入主人房與媽媽馬詩慧共眠，爸爸王敏德被迫分床瞓：「佢係屋企嘅King，唔會獨留在家超過4個鐘，因為怕佢悶，同埋佢食嘢要人手餵。」她又大爆爸爸責罵Johnston後會道歉：「Johnston最聽爹哋說話，爹哋當正佢係好朋友。雖然爹哋最惡，會鬧佢，但惡完知道狗狗唔開心，會向佢道歉，正如爹哋鬧完我都會道歉。（咁鬧媽咪都會道歉？）都會，可能要等耐啲，哈哈！」現時單身的她相當重視愛犬，連擇偶條件亦顧及牠，明言另一半愛她之餘，亦要疼愛Johnston。