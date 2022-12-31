【是日通勝】

農曆十二月初九

壬寅年 壬子月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨11時至1時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：破屋、壞垣、沐浴

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：25、27、30、40

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

金牛座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

雙子座：留意身體發出的警號，有不適要盡快求醫。

巨蟹座：各方面運勢都不錯，要學懂感恩和知足啊！

獅子座：幸運指數排首位，可從生活中獲得滿足感。

處女座：樂於助人可獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

天秤座：機會與風險同在，投資前，務必權衡利弊。

天蠍座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

人馬座：嘗到甜頭要學懂感恩，身邊人會更喜歡你。

山羊座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

水瓶座：笑多一點可改善運勢，還可提升個人魅力。

雙魚座：把負面想法拋諸腦後，生活才不會變得更糟。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）鼠 精神差

鼠：是日沖煞，精神恍惚，得罪人也不自知。

牛：幼稚行為惹人厭，心情差更應謹言慎行。

虎：對別人多予包容，有助改善人際關係。

兔：財運下滑，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

龍：專注力強，不易分心，行事高效冇甩拖。

蛇：桃花弱，魅力不足，單身者要有耐性。

馬：人際關係欠佳，別人說話不要亂插嘴。

羊：貴人運強，宜見客傾生意，成事機會高。

猴：金錢嗅覺遲鈍，有可能跟財神擦肩而過。

雞：已婚者易陷入三角關係，務必檢點言行。

狗：提防壓力拖垮健康，是時候讓自己休息。

豬：運氣超好，為身邊人分憂，利拓展人脈。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

處女座2023年整體運程

想脫離一成不變的生活模式，新一年可以嘗試在新的領域裏，尋找有別過往的工作或學習機會。與陌生的文化或人群建立關係，讓着重細節和謹慎的處女座有新的挑戰，需要學習接受不完美主義，甚至聆聽和接受他人的意見，因為感情關係會在這兩年帶來考驗。

旅程的出發點是為了為放下束縛，有吉星加持，出國旅遊的機會增加，單身的處女座想談一場戀愛就要持有開放態度。首先不能夠對人有太高要求及期望，這些往往會成為認識新朋友的限制，兩人相愛的本質就是愛，不要以太理性的模式去看待。把握9月份的新月，這個新月為你帶來的，除了是成功的結果外，還有意外驚喜，看你有沒有膽識衝出去喲！

4月之前，火星都會逗留在你的事業宮，工作吃力得有想改變工作環境的想法出現，但情況會慢慢好轉。將焦點放到人際關係上，不要認為身邊的人都在控制你，如果你本來就對自己有過分嚴格的要求，3月後土星的加入，會令你倍感壓力，似是做甚麼事都障礙重重。好好發揮處女座善於處理資訊的才華，對外面的世界亦要保持好奇心，無論在任何環境中，需要與別人溝通和交涉的時候都展現真我個性，不要輕易就被別人牽着走。