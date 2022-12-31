東方日報C1：Gin Lee過檔英皇　打造神曲響頭炮

「靚聲王」Gin Lee（李幸倪）強勢回歸，落實加盟英皇娛樂，成為另一名猛將！新東家已秘密幫她炮製「神曲」，希望踏入新一年為她擲下震撼彈，打造成新歌后，開創事業新里程。

實力唱將Gin Lee今年5月爆出與環球唱片約滿後離巢，當時已盛傳她會過檔英皇娛樂，但之後不了了之，據聞她當時確實曾與英皇高層接觸，不過雙方部分條件談不攏，只好將合作擱置下來，但事隔幾個月峰迴路轉，經中間人出面接洽後，Gin與英皇最終達成協議，正式加盟這個大家庭，成為天后容祖兒的師妹。

憶停工感徬徨

今年9月，Gin回復自由身後即飛返老家馬來西亞探親，她亦有在社交網分享近況，不過對於覓得新東家一事就採取保密態度。其實她回鄉時心情依然忐忑，有指當時去向仍未有着落，令她回想起早年約滿唱片公司後曾停工一年，難免感到徬徨沮喪，所以之後與英皇再次重啟商討合作事宜，很快就談妥條件，她亦安心下來，火速跟公司制訂新一年的事業大計，據指她已秘密灌錄新歌，亦已靜悄悄返港，準備展開新一輪拚搏。

望再創新高峰

英皇在歌手方面人強馬壯，除了「親生子女」容祖兒、謝霆鋒及Twins等巨星，天王級唱將還有古巨基、李克勤、張敬軒，今年7月英皇更羅致天后級的陳慧嫻加盟，當中克勤、軒仔和慧嫻同樣是環球「舊將」，如今再添一猛將Gin加盟，明年樂壇誓將掀起另一番爭鬥！尤其Gin在舊公司時，盛傳與「宿敵」AGA為爭做「一姐」經常角力，雙方實力旗鼓相當，本來Gin受歡迎程度和走勢較好，但被AGA後來居上，過去兩年Gin更陷入樽頸位，雖然一度找來歌神張學友合唱助陣，但外界反應不似如期，令她感到不是味兒，所以今次轉投新公司，有望可以再創新高峰。

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