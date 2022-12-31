相隔6年再捧演技大獎　李鍾碩公開表白：喜歡你很久了

韓國MBC電視台年度盛事《MBC演技大賞》昨晚（30日）舉行，33歲男星李鍾碩憑退伍後的復出劇《律戰江湖》，以大熱姿態捧走最高榮譽的大獎，是他繼2016年之後，相隔6年再在MBC奪得大獎。

他獲獎後表示在等待宣布結果時緊張得要死：「6年前我還是20多歲時，不太清楚這個獎的意義，現在過了30歲，相隔多時憑着這部作品跟大家見面，可以獲得那麼多愛戴，甚至能夠得到這個獎，我感到有很大的責任感和重量感。」

他又特別多謝一個在背後支持他的人：「在我當完兵之後，真的感到很苦惱、害怕和難受，有一個人將我帶到好的方向，讓我可以有正面的想法，我很想在這裏跟這個人說，很感謝你一直那麼帥氣，我喜歡你很久了，也很尊敬你，看着那位朋友，我就想我之前應該要更努力生活，應該要成為更好的人，這讓我反省過往的日子，我今後會努力成為更優秀的人，這個大獎會成為我更努力生活的動力。」網民都對「那位朋友」的身份議論紛紛，有人猜測是李鍾碩的女友或暗戀對象，亦有人猜是他的好朋友，事務所指李鍾碩有一個很想多謝的人，但不方便公開身份。

李鍾碩又與《律》劇的拍檔、女團少女時代（少時）成員Yoon A獲得「最佳情侶獎」，Yoon A則贏得「迷你劇部門女子最優秀演技獎」，男團BTOB成員陸星材就憑《匙來勝利組》奪得「迷你劇部門男子最優秀演技獎」，惠利與朴柱炫分別憑《以一當百執事》及《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》獲得「迷你劇部門女子優秀演技獎」，「迷你劇部門男子優秀演技獎」由金永大憑《禁》劇奪得，少時的秀英就憑《請發送粉絲信》獲得「日日劇及短劇女子優秀演技獎」。