鄧麗欣好友結婚生仔移晒民　女人「40-1」冇拖拍令人擔心

鄧麗欣（Stephy）情路跌宕起伏，方力申、王子都成為她生命過客，如今她「40-1」，可是仍是形單隻影，令人不勝唏噓。Stephy昨晚（30日）就在社交網分享到機場送中學同學Pecky Chiu機的照片，還留言寫下Cookies歌曲《最後一塊》的歌詞，不少網民大讚經典，有人更指這首歌一直陪伴大家的讀書時代，現在都結婚生仔了，原來鄧麗欣都39歲了。

Stephy留言：「誰離開，誰連戲，誰人必須執行李，呢首歌今日一直喺我腦海旋轉。認識你的時候中一，那時候我住12樓，你住6樓，記得每天我都會搭lift落嚟6樓等你一齊行返學，有時你會呃我，你話你出得門口，但係我落到嚟仲見到你刷緊牙，唔緊要啦，我唔嬲，過幾年後你搬去一個同我相隔幾個輕鐵站嘅地方，當時我已經好唔捨得，沒想到25年後嘅今日，你要搬去一個離我有九千幾公里遠嘅地方，呢個心情，真係好難用言語去形容，這一刻的離別代表下一刻的相聚，相信距離並不會阻隔我們之間的愛，因為我們都珍惜彼此，祝福你有一個美好的新開始，我哋好快會再見面，愛你喲趙bigbig#4406是不會變 #圖5哭腫了眼的我們 #以後五缺一 #好快再見 #最後一塊」另一前Cookies成員區文詩亦有留言：「all the best！」

對，身邊個個都結婚生仔，有家室，Stephy呢？加油呀！