昨晚在頒獎禮公開表白！李鍾碩被爆與IU拍拖4個月

韓國33歲男星李鍾碩昨晚（30日）在《MBC演技大賞》中憑劇集《律戰江湖》勇奪大獎，他在發表得獎時特別多謝一個將他帶往好的方向的人，又公開表白說：「我喜歡你很久了，也很尊敬你。」網民都很好奇對方的身份，韓國爆料網Dispatch指主角正是29歲靚聲女歌手IU。

李鍾碩與IU於2012年8月因合作主持音樂節目《人氣歌謠》結緣，相識10年的兩人最近終於發展成戀人，Dispatch指兩人今年聖誕在日本度過三日兩夜的假期，李鍾碩本月20日赴日本大阪舉行粉絲見面會，IU則於24日飛往名古屋會合李鍾碩，而兩人的目的地是名古屋的超豪華度假村「Amandan Terrace」，IU的胞弟亦有同行。

消息指今次旅行是李鍾碩親自準備，酒店和接送服務都是李鍾碩安排，經理人並不知情。而李鍾碩在24日赴名古屋與IU約會後，26日便飛到東京舉行見面會，27日返回首爾。據知兩人已經交往4個月，雙方家人都知道兩人拍拖，早前IU為李鍾碩胞弟婚禮演唱祝賀歌曲，而李鍾碩則邀請IU的胞弟一起度假。李鍾碩所屬的事務所經確認後表示：「李鍾碩與IU最近從親近的同僚關係發展成情侶，為了兩人可以維持美麗的愛情，請大家送上支持。」