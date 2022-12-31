久違的台灣滋味　火鍋小菜樣樣有

現時大部分香港人去台灣要跟團，對愛自由行的港人來講，未算最吸引。想念台灣美食？無問題，有本地台式餐廳近日提供新菜式，由小菜、火鍋到麵食都有得揀，隨時出發都感受到台式美味。

暖胃薑母鴨

養生的台灣人，在冬天都會進補保暖。剛於荃灣開設新分店的山見台式火鍋，同樣以台灣地區和各式標誌作布置。店內除有牡丹美人鍋、風味沙茶老鍋等湯底，還有新分店限定的薑母鴨鍋，鴨肉、老薑加藥材熬煮的湯底，濃郁又有薑味，吃完暖胃又滋補。新分店亦設有外賣專櫃，提供親民的台式便當，包括惡魔雞排肉燥便當、鐵路滷水三品肉燥便當等，還有惡魔雞排、鹽酥雞或芋圓等小食和甜品，很有去夜市掃街的感覺。

抵食放題

任飲任食的火鍋放題，任何時候都最受歡迎。早前在旺角開業的台式火鍋放題「台酒鍋」，有超過40款配料，除有多款台式小食和配料如鴨血、手工麵條、手工關廟麵、青葱鱈腐、香荽魚皮角、蟲草花、甜不辣和鹽酥雞等，還有任食美國及日本A5和牛、西班牙黑毛豬，海鮮就有生魚片、沙白蜆、日本特大帶子和廣島生蠔等，特色湯底有臭臭鍋、薑母鴨鍋或沙茶豬筒骨鍋選擇。加指定價錢，可暢飲多款台灣啤酒，感覺更加爽。

下午茶之選

以往打邊爐主要是在晚上開餐，其實日頭吃火鍋都無問題，尖沙咀台北‧寬巷子在今個冬季推出全新的「雲霧嘗仙」下午茶，特色湯底有椰皇牛乳花膠燉雞湯，表面會放玫瑰花狀凍湯冰塊，再灑2款玫瑰花辮，倒湯時滿滿仙氣。食材有澳洲和牛牛舌花、墨魚朵花、松板枝香、菠菠糖、糖葫蘆、米妃糖、枝仔冰和蔬菜盤花團錦簇。吃飽後以玫瑰高山清茶和新甜品霧裏看花（橙花愛玉鳳梨撻）作結。另外，店內推出新的3層架海鮮薈萃盛宴，內有龍蝦、龍躉魚片和鮑魚等高級食材，海鮮迷必選。午市有新供應的古法薑母鴨台式葱油拌麵和溪湖羊肉爐配古早拌麵。來到農曆新年，品牌以姆明一族做主角推出春慈善賀年糕點，包括有櫻花蝦帕爾馬火腿蘿蔔糕、椰汁年糕及馬蹄糕選擇，配合姆明、史力奇和阿美的包裝設計，相當吸引。各款慈善賀年糕點收益扣除成本後，全數善款均會撥捐定機構。

惹味海鮮

台灣小菜有很多選擇，北角台式居酒屋一品活蝦在這個冬季推出新款的海鮮菜式。以特選辣椒粉加宮保辣椒製作的回甘香辣蝦，辛辣之中又帶甘香，配啤酒品嘗，惹味又開胃。不愛吃辣的話，可以一嘗蒜頭蝦，菜式加大量蒜頭燜煮至軟腍，和蝦肉一起吃，濃味蝦鮮。至於香烤黃魚一夜干，選用新鮮黃魚鹽漬風乾，上桌前再燒烤至外脆肉嫩，用來佐酒最是美味。

特選滷味小食

去台灣夜市，總會被琳琅滿目的小食吸引。段純貞的將軍澳分店近日推出全新台式滋味特選，以20種香料製作的滷水美食，就有鴨翅、豬耳、雞心、傳統滷豬腳蘿蔔、麻辣鴨舌、麻辣豆乾等11款，台灣小食就有用半肥瘦滷五花肉和肉燥打造的肉燥刈包、麻醬雞絲粉皮、綜合甜不辣、櫻花蝦米糯米飯、地瓜薯條等。至於小火鍋，就有富香氣的黃酒杞子雞湯和獨特鹹酸味的蔭鳳梨雞湯，惹味的麻辣豬肉或麻辣牛肉，一人一鍋，極具風味。最後來一口嫩豆花、台式芋圓或剉冰，即時消滯去膩。