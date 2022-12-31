2023年精彩盛事　玩足全年

新年新開始，疫情逐漸緩和，世界恢復如常。無論是本地或是外地的各種大型活動、體育盛事接踵而來。而隨着各國開關，各地的主題樂園、遊樂設施都聚焦在今年開幕。有些大型旅遊網站更推出今年的外遊預測，日本仍然是港人首選。每年必定不可錯過的流星雨、日食等的天文現象亦都會發生。以下搶先為大家盤點，今年世界各地值得關注的大事，讓大家無論是出遊或留在本地都不會錯過！

春

Blackpink演唱會

今年將有各種類型的音樂盛事，率先登場的是南韓超人氣女團Blackpink，會在1月13至15日於香港的亞洲國際博覽館舉行一連三場精妙絕倫的演出！Blackpink的到來為今年本地的各項音樂盛事揭開序幕，接下來有更多不同的音樂單位在本地演出，包括愛爾蘭男子團體Westlife、挪威電音DJ Alan Walker、美國人氣樂隊OneRepublic等。

經典浪漫電影

想重溫經典的電影迷有福了！適逢今年是《鐵達尼號》上映25周年，官方預計將在世界各地的2月14日情人節上映4K修復版本。早前導演James Cameron回答了為何不能讓Jack與Rose一齊生存？導演表示曾邀請專家還原電影場景，測試兩人能否同時在當時的環境中存活，答案是否定的，因此電影中只有一人能夠活下去的結尾不會改變。

重大體育盛事

香港馬拉松終於開跑！當中最引人注目的莫過於2月12日舉行的渣打馬拉松，無論是經驗老到的選手，抑或是膽粗粗想挑戰的新手都可以在這場馬拉松中找到樂趣。而美國的美式足球盛事Super Bowl亦會在同一日開鑼，中場表演嘉更賓請來6年無出專輯及4年沒有公開表演的天后級歌手Rihanna，女神獻唱以及刺激的比賽都讓人相當期待！

戶外音樂會Clockenflap回歸

將於3月3日至5日於香港舉行的大型戶外音樂會Clockenflap，將聚集來自世界各地不同風格的樂隊與唱作人，目前公布的首輪音樂陣容合共有30個，包括首度來港演出的Arctic Monkeys、帶來香港本地特色說唱藝術的YoungQueenz等；更有各種神秘嘉賓登場，演出名單持續更新。

香川縣抓呆呆獸

日本很多縣市都有吉祥物，除了超級出名的熊本縣熊本熊，香川縣亦有呆呆獸。今次Pokemon宣布預計會在4月於香川縣開啟呆呆獸樂園，大家「回鄉探親」時又有一個玩樂點子，去朝聖可愛的呆呆獸，順便玩下各種以呆呆獸粉紅色設計的遊樂設施，讓大家的少女心大爆發！

夏

女子足球盛事

去年大家看了一場十分精彩的足球盛事，原來今年亦都有由國際足協舉辦的第9屆女子足球比賽，將於2023年7月20日至8月20日在澳洲和新西蘭舉行。比賽隊伍從24支增加至32支，美國是目前衞冕冠軍的隊伍，獲得過2015年和2019年的冠軍，唔知道今屆她們會不會持續到冠軍熱潮呢？

查里斯加冕儀式

英國白金漢宮宣布即將會在5月6日於西敏寺（Westminster Abbey）舉行英國國王查理斯三世（Charles III）的加冕儀式，王后卡米拉（Camilla）亦會在儀式上獲得加冕。

OSIRIS-REx將返回地球

美國太空總署（NASA）的歐西里斯號（OSIRIS-REx）將於9月24日返回地球，在距離地球超過3億2000萬公里處帶回來自貝努（Bennu）小行星的珍貴樣本，而這收集回來的樣本將有助於科學家們發現更多關於太陽系的秘密。

亞洲運動會

第19屆亞洲運動會將於9月23日至10月8日在杭州舉辦，今年設有電子競技、霹靂舞、田徑等24項的競技類運動，18項球類運動、9項對抗性比賽以及10項水上比賽，預計共產生482枚金牌。每一項運動都精彩紛呈，定能讓大家看到熱血沸騰！

秋

悉尼歌劇院50周年紀念日

澳洲悉尼歌劇院自1973年開業以來，便成為了澳洲的地標。至今快將邁入50周年，悉尼歌劇院現已開始長達一年的周年紀念慶典，展示澳洲的當代藝術，並將在歌劇院的室內外和網絡平台推出超過200場的表演活動。歌劇院還特別翻新了音樂廳，讓觀眾能在此享受到頂級的音樂盛宴。

冬

高雄捷運環狀輕軌落成

台灣高雄的捷運環狀輕軌預計年底全線通車，除了方便大家去高雄旅遊到達各個景點之外，每一個車站亦都很值得大家停下觀賞。即將會在10月5日通車的C20-C24車站路段，當中的C24愛河之心站以客家剪紙為設計靈感，將藍色系客家花布設計融入都市景觀。而C21的美術館站則可以看到著名的龍貓隧道景象，還會有特別的貓咪主題輕軌駛過，讓人彷彿置身動畫世界。