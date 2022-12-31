《聲夢2》除夕派對！黃洛妍失準甩嘴忘詞

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍（Janees）、五強選手趙小婷，以及十強選手彭家賢今日（31日）出席除夕午間音樂派對，現場有過百粉絲撐場，4人獻唱多首歌曲及跟粉絲玩遊戲，但Janees演唱《多得他》時一度甩嘴忘詞，表現失準。

Jasmine透露今晚除夕會留在家中跟家人共度：「唔會出去玩，之前幾日已經同朋友出咗去，我仲有好多功課未做，所以要補番，因為罪惡感有啲大。」她稱希望明年做到學業及事業平衡。至於Janees今晚會在天壇大佛旁跟香港管弦樂團一齊演出，她會演奏小提琴及唱歌，講到剛才獻唱有點甩漏，她坦言：「因為我近期病到七彩，本來好番少少，但昨日喺天壇大佛綵排完又病咗，我聖誕節都係食藥同瞓覺中度過。（今晚做足防寒準備？）已經做咗好多保暖措施，但都冇辦法，終於係戶外。（擔唔擔心病影響演出？）都冇得擔心，盡力而為，其實好多時都唔可以喺最佳狀態下表演，當今次係個訓練。」問到新年願望，她希望可以早日通關去旅行：「我好想去歐洲旅行，但嚟緊幾年都唔會畀自己放假，想全力集中工作上。」