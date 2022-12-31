阿Dee揚言唔介意除褲慶功：加埋勁歌熱舞！

「影壇新貴」王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偲泳、何啟華（阿Dee）等，今日（31日）為賀歲電影宣傳，期間齊齊試坐摩天輪轉大運，3位名花有主的女士分外風騷，Louise透露老公羅孝勇早於半個月前已返港，故聖誕節與家人一行十多人到主題樂園歡度佳節，身兼導遊的她，笑言很有滿足感。已與老公率先觀賞該片的她，坦言稍後會再買飛捧場，問到老公如何評價她的演出，Louise說：「我哋工作上面係分開，互相唔評論，咁就唔會有冇謂嘅爭拗，一早約法三章咗！」

早前公開戀情的Fish，被問到是否一身輕？她說：「反而更緊張，咁如果1、2年後分手咁點算，我哋係拍咗幾年拖，緣聚緣散，將來有咩事嘅話，大家都唔使咁緊張。」在旁的Louise與偲泳則同聲指，終於不用為Fish守秘密。

與張振朗相戀3年的偲泳，早前雙雙到意大利雪山滑雪，被問到是否預支蜜月？她撒嬌說：「唔係啦！我去工作，因為出席布拉格電影節做開幕嘉賓，之後去意大利搵朋友。（振朗陪你去？）佢咁啱喺附近啫！（啲泳衣相係咪佢幫你影？好密實喎！）我係走密實路線嘅。」更笑言票房若達8千萬，她不介意露背示人，Fish則笑言達7千票已可以，Louise卻說：「咁如果票房100萬，我先露吓腳趾啦！」還建議阿Dee除褲慶功。對於一眾女士提議除褲慶功，阿Dee火速答應：「如果超過3千萬我就除褲，加埋勁歌熱舞啦！」