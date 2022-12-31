【Zac玩Zac食】歎天然水療迎2023

即將迎來2023年，當世界與病毒共存，疫後復甦，返鄉下大城市Shopping，定係環保親親大自然，邊度會係你嘅朝聖打卡旅遊點？我就揀咗去地球上最原始保育的西澳和大自然玩遊戲！

作為King of Spa嘅我，試過世界多國五星級酒店及度假村的水療中心，但係呢個位於珀斯南下，Margaret River附近的秘境、Yallingup國家公園中嘅Injidup Natural SPA，一個在亂石叢中的天然「水療中心」，享受天然水力按摩，都真係第一次。

來自印度洋的一個大浪湧過來，然後穿過石頭，再形成澎湃的噴泉，在石縫中拍打「力度」十足，為肩頸及腰脊帶來不一樣的水療按摩，它的力度勁過按摩池水療打在身上！有興趣可以去我個IG（@zackyinztyle ）去片睇吓大自然水療嘅威力！

如果太激嘅唔啱你，可以靜態啲喺湖邊漫步，睇吓超過5億年嘅「菠蘿包」！距離珀斯約1.5小時車程，位於Mandurah南面Yalgorup National Park內的Lake Clifton，一條木板路將帶你穿過淺湖，到達可以從多個角度觀看Thrombolites（凝塊岩）嘅地方。這些類似菠蘿包嘅「岩石」僅在世界上幾個地方被發現，科學家認為凝塊石係地球上最早嘅稀有且極其原始嘅生命形式，可追溯到大約5.7億年前，它們由單細胞細菌組成，這些細菌會沉積一層層嘅淤泥和鈣，然後慢慢長成圓形嘅岩石。而Lake Clifton內嘅凝塊岩大約有2,000年歷史，係南半球最大嘅凝塊岩。

Profile：Zacky Sun

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